日本テレビ「世界まる見え！テレビ特捜部」の番組公式Xが、4月5日までに更新されました。2026年3月をもって日本テレビを退社し、フリーアナウンサーとなった岩田絵里奈さんの"ベタベタ髪"の最新ショットが話題となっています。



【写真】何があったの？芸人赤ジャージ姿の岩田絵里奈アナウンサー

公式Xは、「ベタベタの髪です！！by岩田アナ」とコメントし、上下赤ジャージ姿の岩田さんの動画をアップ。動画内では、岩田さんが4月6日20:00放送回の「新たな挑戦SP」の宣伝をしており、「こんな格好になったのは、いろんなことが起きたからなんです……」「ぜひみなさん見てください」などと笑い混じりに話している姿がみられます。



SNSでは、「芸人側になってしまった笑」「絵里奈ちゃんお疲れ様です。フリーになっても『まる見え』の担当は変わらないの！？」「芸人以外のジャージ姿は珍しい」「フリー化の洗礼」「いったい何があった」「とりあえず岩田ちゃんが卒業しなくて良かったです（笑）」「岩田アナ初登場の頃を思い出すねぇ。」などのコメントがありました。



岩田さんは、1995年8月30日生まれ、東京都出身。2018年の入社後、26年3月まで日本テレビでアナウンサーを務めました。担当していた番組には「世界まる見え！テレビ特捜部」「シューイチ」「沸騰ワード10」「スッキリ」などがあります。