【父「土下座しろ！」の10年後】娘と連絡つかない！会社にも在籍してない？＜第5話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第5話 アカリと連絡がつかない
【編集部コメント】
ヒデキさんとミサトさんは、アカリさんの大捜索をはじめます。てゆーか、アカリさんは大学卒業後に入社する会社を一応両親に伝えていたのですね。たしかにスポンサーである両親の機嫌を損ねないために、隠しておくことは難しかったのかもしれません。電話しても、LINEをしても、会社に連絡してもつながらないアカリさん。いったい今どこで暮らしているのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第5話 アカリと連絡がつかない
【編集部コメント】
ヒデキさんとミサトさんは、アカリさんの大捜索をはじめます。てゆーか、アカリさんは大学卒業後に入社する会社を一応両親に伝えていたのですね。たしかにスポンサーである両親の機嫌を損ねないために、隠しておくことは難しかったのかもしれません。電話しても、LINEをしても、会社に連絡してもつながらないアカリさん。いったい今どこで暮らしているのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと