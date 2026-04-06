3月に出版された『地球の歩き方 新潟』の編集長らが県庁を訪れ、花角知事に完成を報告しました。



海外旅行のガイドブックとして知られる『地球の歩き方』。2020年から国内シリーズも展開していて、新潟版は30番目となります。



■花角英世知事

「本当にディープ。よく拾いましたね、これだけの情報を。」



原信やウオロクなどのスーパーや各地の花火大会など、県内30市町村の見どころを516ページに渡り紹介しています。



■取材・執筆を担当 松岡宏大さん

「特徴としては、新潟の人全員1人も余すことなく、何かに引っかかってくれるだろうという作りにしています。辞典のような本になったなと。」



『地球の歩き方 新潟』は、全国の書店などで販売されています。