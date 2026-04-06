佐渡市で、春の訪れを告げる祭りが開かれました。



赤泊地区・杉野浦で続く『上浦まつり』。集落の神社で獅子と剣士が舞う「小獅子舞」が奉納されました。小獅子舞は、獅子の親子が深い霧のなかではぐれてしまい、再会する喜びを表現しているといわれ約400年前から伝えられています。10mほどある大獅子も加わり、集落の30軒ほどを回りました。



■市民

「今年一年がいい年になりますようにと思って、よかったです。」



■獅子役

「自分たち小学校からずっとやっていて何十年とたつんですけど、なくしてはならないっていう感じ。」



『上浦まつり』を皮切りに、佐渡の春祭りは最盛期を迎えます。