佐渡市で春の訪れを告げる伝統の祭り 約400年続く「小獅子舞」奉納【新潟】
佐渡市で、春の訪れを告げる祭りが開かれました。
赤泊地区・杉野浦で続く『上浦まつり』。集落の神社で獅子と剣士が舞う「小獅子舞」が奉納されました。小獅子舞は、獅子の親子が深い霧のなかではぐれてしまい、再会する喜びを表現しているといわれ約400年前から伝えられています。10mほどある大獅子も加わり、集落の30軒ほどを回りました。
■市民
「今年一年がいい年になりますようにと思って、よかったです。」
■獅子役
「自分たち小学校からずっとやっていて何十年とたつんですけど、なくしてはならないっていう感じ。」
『上浦まつり』を皮切りに、佐渡の春祭りは最盛期を迎えます。
赤泊地区・杉野浦で続く『上浦まつり』。集落の神社で獅子と剣士が舞う「小獅子舞」が奉納されました。小獅子舞は、獅子の親子が深い霧のなかではぐれてしまい、再会する喜びを表現しているといわれ約400年前から伝えられています。10mほどある大獅子も加わり、集落の30軒ほどを回りました。
■市民
「今年一年がいい年になりますようにと思って、よかったです。」
■獅子役
「自分たち小学校からずっとやっていて何十年とたつんですけど、なくしてはならないっていう感じ。」
『上浦まつり』を皮切りに、佐渡の春祭りは最盛期を迎えます。