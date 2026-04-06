4位の山下美夢有は3000万円超の賞金を獲得（撮影：GettyImages）

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＜アラムコ選手権　最終日◇5日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）◇6765ヤード・パー72＞米国女子と欧州女子ツアー共催の新規大会が終了した。平場最高額の400万ドル（約6億3800万円）がかけられたこの一戦を制したのは、33歳のローレン・コフリン（米国）。優勝賞金60万ドル（約9580万円）をつかみ取った。

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日本勢最上位のトータル1アンダー・4位に入った山下美夢有は、20万4218ドル（約3260万円）を獲得。5位タイの岩井明愛は14万9430ドル（約2380万円）をゲットした。畑岡奈紗は9位タイの賞金8万4677ドル（約1350万円）を加算。山下、岩井、畑岡の3人合計で約1億3300万円という荒稼ぎとなった。原英莉花は23位タイで3万8803ドル（約620万円）を獲得。35位タイの古江彩佳は2万3510ドル（約375万円）、51位タイの岩井千怜は1万1954ドル（約190万円）をそれぞれ手にした。
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