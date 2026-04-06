1800万円獲得の高橋彩華が3位浮上 菅楓華は1位キープ【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第5戦「ヤマハレディースオープン葛城」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】“モンスターバイク”に乗ってゴキゲンな高橋彩華
今大会でツアー3勝目を挙げた高橋彩華が1800万円を獲得。今季通算を2727万1560円として、15位から3位にジャンプアップした。菅楓華は単独4位に入って600万円を加算。今季8124万2266円で1位をがっちりとキープし、2位の佐久間朱莉と約2290万円差が開いている。高橋にプレーオフで敗れた荒木優奈と仲村果乃は、ともに790万円を獲得。それぞれ15位（1119万5949円）、18位（995万9390円）に順位を上げた。
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