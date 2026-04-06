CLASS SEVEN「まだまだここからだ」 全12曲の想いを体現「楽曲に沿った生き方ができるグループでありたい」【インタビュー】
7人組グループ・CLASS SEVEN（大東立樹、高野秀侑（※はしごだか）、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣）が、4月6日に2ndシングル「心にキスをした」をリリース。オリコンニュースではインタビューを実施し、本作の魅力やグループのこれからについて聞いた。
【別カット】クールな表情バージョンも！CLASS SEVEN
■新曲に込めた想いとパフォーマンスの見どころ
――タイトル曲「心にキスをした」を初めて聞いた時の印象を教えてください。
高野：前回は7人で一緒に聞けたのですが、今回はそれぞれバラバラで聞きました。僕は電気を消して布団をかぶって、音楽以外の情報をすべてシャットアウトして向き合いました。
横田：僕はお風呂場で聞きました。反響して、まるでライブのような感覚で聴けて、とても幸せでした。
近藤：「miss you」とはまた違った、優しい曲調が印象的でした。
横田：朝日のようなイメージもありますよね。疾走感もあって、すごく良いなと思いました。
――今回のタイトル曲を一言で表すとしたら？
高田：「夢に輝け」です。諦めかけていることを諦めないでほしい、自分も頑張るので一緒に頑張ろうという気持ちを込めて歌いました。応援歌のような一面もあると思います。
――タイトル曲のパフォーマンスの見どころは。
大東：ざわれん（中澤）のダンスですね。“世界へ羽ばたけ ざわれんのダンス”という見出しをつけてほしいくらいです。
中澤：うれしいですが、過大評価です（笑）。今回は振り付けが決まっていないフリーの間奏パートがあって、それぞれの個性が出ているのが見どころだと思います。世界観もあって、自然と見入ってしまうと思います。
大東：ざわれんの名前を出しましたが、もちろん全員の個性がしっかり出ています。普段から自分の意見を言い合える、優しくて温かい環境だからこそ、それがパフォーマンスや歌にも表れていると思います。
――制作期間で印象に残っている出来事は。
近藤：カップリング曲「手に手を」のショートムービーを公園で撮影したときです。7人で横一列に並んで歩いている後ろ姿を撮る瞬間に、「この7人でよかったな」と思って、隣にいるみんなの存在に安心して少しグッときました。
大東：そのとき僕は「今日のご飯何だろう」って考えていました（笑）。というのは冗談です。いつかざわれんが考えた演出で、ステージでも7人横一列で並びたいよね。
■7人で描くこれからのCLASS SEVEN 楽曲が“道しるべ”に
――それぞれの活動が増える中で、グループとして大切にしていることは。
星：ファンの皆さんです。握手会で「頑張ってね」と声をかけていただいたことがすごくうれしくて、その一言に本当に勇気をもらいました。これからもっと成長して、この7人での活動を通して、ファンの皆さんに勇気や喜びを届けていきたいです。
高田：僕も同じです。まわりの人が全員幸せであることが、自分にとっての幸せだと思っています。関わるすべての人を幸せにしたいです。
――最近、メンバーの成長を感じたエピソードは。
横田：秀侑の変化ですね。以前は少し理屈っぽくて慎重な部分がありましたが、最近は「やってやろう！」という前向きさが出てきて、すごく頼もしくなりました。
高野：もともと考えすぎて動けないことも多かったのですが、その壁がなくなってきて、今は「やるしかない」と思って前に進めるようになりました。
――デビュー後の変化や成長を感じる部分はありますか。
高田：メンバーそれぞれの信念が強くなったと思います。デビュー当時はまだふわっとしていた部分もありましたが、いろいろな経験を通して、自分の考えが明確になってきました。全員が同じことを考えているわけではないのも、逆に面白いなと思っていますし、それをグループに還元できれば大きな力になり、爆発できると思います。
横田：それぞれの熱量も確実に上がってきていますが、まだまだここからだと思っています。
――どんなグループを目指していきたいですか。
大東：僕たちCLASS SEVENの目指す方向性は、楽曲にあると思っています。僕たちの曲はすべてラブソングで、一貫して情熱的なまっすぐさや一途な気持ちが込められています。純粋な恋を描いた全12曲です。ファンの皆さんはもちろん、スタッフの方々やメンバーに対しても、楽曲で歌っているように一途に向き合っていきたいと思っています。楽曲に込められた想いを体現していくことが、僕たちの道しるべです。今いただいている素敵な楽曲に沿った生き方ができるグループでありたいです。
【プロフィール】
2024年11月11日に結成された大東立樹、高野秀侑（※高＝はしごだか）、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣からなる7人組グループ。TOBEアーティストが総出演したライブ『to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜』東京ドーム公演にて配信デビューを発表。令和7年（2025年）7月7日にデジタルデビューシングル「miss you」を配信開始した。
4月20日から22日は愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、5月16日、17日は北海道・ 大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で開催される『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』に出演する。チケットは、一般発売受付中（※予定枚数に達し次第、販売終了）。
【別カット】クールな表情バージョンも！CLASS SEVEN
■新曲に込めた想いとパフォーマンスの見どころ
――タイトル曲「心にキスをした」を初めて聞いた時の印象を教えてください。
高野：前回は7人で一緒に聞けたのですが、今回はそれぞれバラバラで聞きました。僕は電気を消して布団をかぶって、音楽以外の情報をすべてシャットアウトして向き合いました。
近藤：「miss you」とはまた違った、優しい曲調が印象的でした。
横田：朝日のようなイメージもありますよね。疾走感もあって、すごく良いなと思いました。
――今回のタイトル曲を一言で表すとしたら？
高田：「夢に輝け」です。諦めかけていることを諦めないでほしい、自分も頑張るので一緒に頑張ろうという気持ちを込めて歌いました。応援歌のような一面もあると思います。
――タイトル曲のパフォーマンスの見どころは。
大東：ざわれん（中澤）のダンスですね。“世界へ羽ばたけ ざわれんのダンス”という見出しをつけてほしいくらいです。
中澤：うれしいですが、過大評価です（笑）。今回は振り付けが決まっていないフリーの間奏パートがあって、それぞれの個性が出ているのが見どころだと思います。世界観もあって、自然と見入ってしまうと思います。
大東：ざわれんの名前を出しましたが、もちろん全員の個性がしっかり出ています。普段から自分の意見を言い合える、優しくて温かい環境だからこそ、それがパフォーマンスや歌にも表れていると思います。
――制作期間で印象に残っている出来事は。
近藤：カップリング曲「手に手を」のショートムービーを公園で撮影したときです。7人で横一列に並んで歩いている後ろ姿を撮る瞬間に、「この7人でよかったな」と思って、隣にいるみんなの存在に安心して少しグッときました。
大東：そのとき僕は「今日のご飯何だろう」って考えていました（笑）。というのは冗談です。いつかざわれんが考えた演出で、ステージでも7人横一列で並びたいよね。
■7人で描くこれからのCLASS SEVEN 楽曲が“道しるべ”に
――それぞれの活動が増える中で、グループとして大切にしていることは。
星：ファンの皆さんです。握手会で「頑張ってね」と声をかけていただいたことがすごくうれしくて、その一言に本当に勇気をもらいました。これからもっと成長して、この7人での活動を通して、ファンの皆さんに勇気や喜びを届けていきたいです。
高田：僕も同じです。まわりの人が全員幸せであることが、自分にとっての幸せだと思っています。関わるすべての人を幸せにしたいです。
――最近、メンバーの成長を感じたエピソードは。
横田：秀侑の変化ですね。以前は少し理屈っぽくて慎重な部分がありましたが、最近は「やってやろう！」という前向きさが出てきて、すごく頼もしくなりました。
高野：もともと考えすぎて動けないことも多かったのですが、その壁がなくなってきて、今は「やるしかない」と思って前に進めるようになりました。
――デビュー後の変化や成長を感じる部分はありますか。
高田：メンバーそれぞれの信念が強くなったと思います。デビュー当時はまだふわっとしていた部分もありましたが、いろいろな経験を通して、自分の考えが明確になってきました。全員が同じことを考えているわけではないのも、逆に面白いなと思っていますし、それをグループに還元できれば大きな力になり、爆発できると思います。
横田：それぞれの熱量も確実に上がってきていますが、まだまだここからだと思っています。
――どんなグループを目指していきたいですか。
大東：僕たちCLASS SEVENの目指す方向性は、楽曲にあると思っています。僕たちの曲はすべてラブソングで、一貫して情熱的なまっすぐさや一途な気持ちが込められています。純粋な恋を描いた全12曲です。ファンの皆さんはもちろん、スタッフの方々やメンバーに対しても、楽曲で歌っているように一途に向き合っていきたいと思っています。楽曲に込められた想いを体現していくことが、僕たちの道しるべです。今いただいている素敵な楽曲に沿った生き方ができるグループでありたいです。
【プロフィール】
2024年11月11日に結成された大東立樹、高野秀侑（※高＝はしごだか）、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣からなる7人組グループ。TOBEアーティストが総出演したライブ『to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜』東京ドーム公演にて配信デビューを発表。令和7年（2025年）7月7日にデジタルデビューシングル「miss you」を配信開始した。
4月20日から22日は愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、5月16日、17日は北海道・ 大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で開催される『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』に出演する。チケットは、一般発売受付中（※予定枚数に達し次第、販売終了）。