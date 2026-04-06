2丁拳銃・小堀の19歳息子「いわゆる2世芸人です！」吉本興業所属を発表 小堀響己がコンビなど披露
お笑いコンビ・2丁拳銃の小堀裕之の息子、小堀響己（19）が5日、自身のXを通じ、吉本興業所属を発表した。
【写真】似てる？ 2丁拳銃・小堀の19歳息子…小堀響己がコンビ「ウェスタンジーニャ」紹介
「4月から吉本興業所属になりました！小堀響己です！父は2丁拳銃 小堀で、いわゆる2世芸人です！」と伝え、「先輩方、接しづらいかもしれませんが
父いじり全然OKなので気軽にいじってください！」と呼びかけた。
そして「父の背中を見て学びながら、絶対に親父を越える芸人になります」とアピール。同期芸人・よしの大地とのコンビ「ウェスタンジーニャ」そして、父とのユニット「ヘドロ一家」を紹介した。
響己は、2006年10月29日生まれ、東京都出身。「ヘドロ一家」では過去に『M-1グランプリ』3回戦まで進出している。
【写真】似てる？ 2丁拳銃・小堀の19歳息子…小堀響己がコンビ「ウェスタンジーニャ」紹介
「4月から吉本興業所属になりました！小堀響己です！父は2丁拳銃 小堀で、いわゆる2世芸人です！」と伝え、「先輩方、接しづらいかもしれませんが
父いじり全然OKなので気軽にいじってください！」と呼びかけた。
そして「父の背中を見て学びながら、絶対に親父を越える芸人になります」とアピール。同期芸人・よしの大地とのコンビ「ウェスタンジーニャ」そして、父とのユニット「ヘドロ一家」を紹介した。
響己は、2006年10月29日生まれ、東京都出身。「ヘドロ一家」では過去に『M-1グランプリ』3回戦まで進出している。