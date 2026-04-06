札幌市中央区の歓楽街・ススキノ地区のシンボルとして知られる「ニッカウヰスキー」の看板が６日、１３年ぶりに刷新され、「５代目」がお目見えした。

看板は縦約１３メートル、横約７・５メートル。アサヒビールによると、主力商品「ブラックニッカ」をＰＲするため、すすきの交差点に立つ「すすきのビル」に１９６９年、ひげを生やした男性の初代看板が設置された。構図などを微修整した２代目以降も、市民や観光客に愛され続けてきた。

刷新は「ブラックニッカ」の誕生７０周年に合わせて発売される新商品のパッケージ変更に伴うもの。服などがステンドグラス調に描かれた４代目に比べ、色のコントラストが抑えられている。夜には４代目と同様、背景が７色にライトアップされる。

先月２３日から工事のため足場が組まれ、看板は見えなくなっていたが、６日早朝に覆いが外れると、多くの人が足を止めて写真に収めていた。毎朝通勤で近くを通るという札幌市中央区の事務員女性（５３）は、「新しい姿を楽しみにしていた。色が明るくなってさわやかな印象になったと思う」と話した。