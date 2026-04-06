お笑い芸人の劇団ひとりが４日、フジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」に出演。自身が監督したＮｅｔｆｌｉｘ「浅草キッド」について、モデルとなったビートたけしの反応を明かした。

劇団ひとりは初めてお笑い芸人でかっこいいと思ったのがビートたけしだったといい、「『浅草キッド』が大好き。歌も、本も。この先、誰かに映画化されたら死んでも死にきれないぐらい後悔すると思った」といい、発表先も決まらないまま、まず脚本を書き出したという。

「ダメ元で、脚本を書いた。何もやらないで誰かにある日、突然映画撮りましたと言われたらたまらない。書いて配給に持っていったがどこも断られ、最終的にＮｅｔｆｌｉｘがやりましょうと」と振り返った。

たけし本人には、共演したときに「映画化しないんですか？」とさりげなく探りをいれたところ「別にない」と言われたといい「これでチャンスあると思って。最終的にたけしさんの所に『映画やらせてもらいたい』と。『いいよ』と。台本も読んでもらおうと思ったが、読むといろいろ言いたくなっちゃうから、お前の好きに撮りなって」と快諾してもらえたという。

結局最後まで「台本には何も言われず」といい、配信後、たけしのもとへ行ったときに「見たよ、俺、泣いちゃったよ」と行ってもらえたといい「すごい嬉しかった…。嬉しかったですね。たけしさんの心に響いたんだと思って…」と嬉しそうにたけしの反応を明かしていた。