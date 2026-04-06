ヌルフフフ『暗殺教室』殺せんせーがめじるしアクセサリーに再び登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」を2026年3月 第4週より発売する。全13種で価格は300円。
2026年3月 第4週発売「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」(全13種・300円)
「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」は、テレビアニメ『暗殺教室』より、様々な表情の殺せんせーのめじるしアクセサリーの第2弾が登場。なお、「再録」表記のあるラインナップは、2025年8月発売の「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー」と同じ商品。
○ラインナップ
ノーマル（再録）
ナメてる（再録）
リラックス（再録）
真顔（再録）
猫舌（再録）
バツ（再録）
マル（再録）
怒り（再録）
緑色（蓄光ver.）
テンパっている
サングラス
中途半端な顔
泣いている
ノーマル（再録）
ナメてる（再録）
リラックス（再録）
真顔（再録）
猫舌（再録）
バツ（再録）
マル（再録）
怒り（再録）
緑色（蓄光ver.）
テンパっている
サングラス
中途半端な顔
泣いている
2026年3月 第4週発売「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」(全13種・300円)
「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」は、テレビアニメ『暗殺教室』より、様々な表情の殺せんせーのめじるしアクセサリーの第2弾が登場。なお、「再録」表記のあるラインナップは、2025年8月発売の「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー」と同じ商品。
ノーマル（再録）
ナメてる（再録）
リラックス（再録）
真顔（再録）
猫舌（再録）
バツ（再録）
マル（再録）
怒り（再録）
緑色（蓄光ver.）
テンパっている
サングラス
中途半端な顔
泣いている
ノーマル（再録）
ナメてる（再録）
リラックス（再録）
真顔（再録）
猫舌（再録）
バツ（再録）
マル（再録）
怒り（再録）
緑色（蓄光ver.）
テンパっている
サングラス
中途半端な顔
泣いている