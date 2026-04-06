バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」を2026年3月 第4週より発売する。全13種で価格は300円。

2026年3月 第4週発売「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」(全13種・300円)

「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」は、テレビアニメ『暗殺教室』より、様々な表情の殺せんせーのめじるしアクセサリーの第2弾が登場。なお、「再録」表記のあるラインナップは、2025年8月発売の「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー」と同じ商品。

○ラインナップ

ノーマル（再録）

ナメてる（再録）

リラックス（再録）

真顔（再録）

猫舌（再録）

バツ（再録）

マル（再録）

怒り（再録）

緑色（蓄光ver.）

テンパっている

サングラス

中途半端な顔

泣いている

ノーマル（再録）

ナメてる（再録）

リラックス（再録）

真顔（再録）

猫舌（再録）

バツ（再録）

マル（再録）

怒り（再録）

緑色（蓄光ver.）

テンパっている

サングラス

中途半端な顔

泣いている