お文具さんたちのぷにぷにBIGなマスコット登場!「お文具といっしょ ぷにぷにし隊２」発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「お文具といっしょ ぷにぷにし隊２」を2026年3月 第4週より発売する。全4種で価格は400円。
2026年3月 第4週発売「お文具といっしょ ぷにぷにし隊２」(全4種・400円)
「お文具といっしょ ぷにぷにし隊２」は、ぷにぷにとしたやわらかい素材の約8cmの大きなフィギュア。お文具、プリンさん、猫さん&子猫さん、名も無き者&ゼリーさんの4種類がラインナップに加わる。
○ラインナップ
お文具
プリンさん
猫さん＆子猫さん
名も無き者＆ゼリーさん
お文具
プリンさん
猫さん＆子猫さん
名も無き者＆ゼリーさん
2026年3月 第4週発売「お文具といっしょ ぷにぷにし隊２」(全4種・400円)
「お文具といっしょ ぷにぷにし隊２」は、ぷにぷにとしたやわらかい素材の約8cmの大きなフィギュア。お文具、プリンさん、猫さん&子猫さん、名も無き者&ゼリーさんの4種類がラインナップに加わる。
○ラインナップ
お文具
プリンさん
猫さん＆子猫さん
名も無き者＆ゼリーさん
お文具
プリンさん
猫さん＆子猫さん
名も無き者＆ゼリーさん