さくら（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/06】YouTuber・さくらが4月4日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのショットを公開し、話題となっている。

【写真】20歳美人YouTuber「ビジュが爆発してる」美脚輝くショーパンコーデ

◆さくら、グレーセットアップで美脚披露


さくらは「ティムユニバ」とつづり、USJでのショットを複数枚公開。クマのキャラクターのカチューシャと斜めがけ鞄を持ち、グレーのパーカーとショート丈ボトムスを合わせたスタイルで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。

また「大雨だったけどたのしかった」とも記し、レインコートを合わせたレアな姿も披露している。

◆さくらの投稿に反響


この投稿にファンからは「可愛すぎる」「ビジュが爆発してる」「スタイル最高すぎる」「レインコート姿愛おしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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