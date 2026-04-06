美人YouTuber、ショーパン姿でUSJ満喫「可愛すぎ」「ビジュが爆発してる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/06】YouTuber・さくらが4月4日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのショットを公開し、話題となっている。
【写真】20歳美人YouTuber「ビジュが爆発してる」美脚輝くショーパンコーデ
さくらは「ティムユニバ」とつづり、USJでのショットを複数枚公開。クマのキャラクターのカチューシャと斜めがけ鞄を持ち、グレーのパーカーとショート丈ボトムスを合わせたスタイルで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
また「大雨だったけどたのしかった」とも記し、レインコートを合わせたレアな姿も披露している。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「ビジュが爆発してる」「スタイル最高すぎる」「レインコート姿愛おしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber「ビジュが爆発してる」美脚輝くショーパンコーデ
◆さくら、グレーセットアップで美脚披露
さくらは「ティムユニバ」とつづり、USJでのショットを複数枚公開。クマのキャラクターのカチューシャと斜めがけ鞄を持ち、グレーのパーカーとショート丈ボトムスを合わせたスタイルで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
また「大雨だったけどたのしかった」とも記し、レインコートを合わせたレアな姿も披露している。
◆さくらの投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「ビジュが爆発してる」「スタイル最高すぎる」「レインコート姿愛おしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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