「今日好き」出身美女、ジムでの美脚ショット公開「健康的で素敵」「スタイル抜群ですね」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMA「今日、好きになりました。-台北編-」に出演していたアンジーひよりが4月5日、自身のInstagramを更新。ジムでのショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身20歳美女「健康的で素敵」美太もも際立つジムショット
アンジーは「あとマイナス3キロ」とつづり、写真を投稿。ジム内と思われる場所での写真では、鏡越しの自撮りで、黒いジムウェアのショートパンツからスラリと伸びる脚が際立つ姿を公開している。
この投稿にファンからは「頑張って」「美脚すぎる」「スタイル抜群ですね」「健康的で素敵です」「理想のスタイルすぎる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身20歳美女「健康的で素敵」美太もも際立つジムショット
◆アンジーひより、ジムで美脚披露
アンジーは「あとマイナス3キロ」とつづり、写真を投稿。ジム内と思われる場所での写真では、鏡越しの自撮りで、黒いジムウェアのショートパンツからスラリと伸びる脚が際立つ姿を公開している。
◆アンジーひよりの投稿に反響
この投稿にファンからは「頑張って」「美脚すぎる」「スタイル抜群ですね」「健康的で素敵です」「理想のスタイルすぎる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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