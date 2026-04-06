ブルージェイズは６日（日本時間７日）、本拠地にドジャースを迎え、昨年のワールドシリーズの再戦となる３連戦を行う。初戦の先発は、通算２２２勝のマックス・シャーザー投手。５日（同６日）は遠征先のホワイトソックス本拠地でキャッチボールなどを行い最終調整。昨年１１月１日のＷＳ第７戦以来のリベンジマッチに備えた。

シャーザーは今シリーズ第２戦で先発予定の山本由伸投手について、「すごく感銘を受けている」と熱く語った。「彼が投げているのを見ることをエンジョイしていますし、彼のプレーの素晴らしさを本当に評価しています」。山本は昨年のワールドシリーズ第２戦に１０９球を投げ、９回完投した翌日の第３戦は延長１８回にブルペンに入って待機。第６戦に９６球を投げた翌日の第７戦の９回に救援投手として登板し、胴上げ投手となった。山本のプレーオフのパフォーマンスについてシャーザーは「うん。本当にすごいよね。ただただすごい。ああやって（シリーズを）立て直してきたんだ。俺も３１歳なら、やれるかもしれないけど、４１歳にはちょっとキツいよ」と笑いながら、脱帽。鬼気迫る闘志と強靱（きょうじん）な精神力で長いキャリアを築き上げてきた右腕の目にも、山本の完成度とメンタルは、特に印象深い様子だ。

「私は先発投手のファンで、他の先発投手が、自分の技術を発揮する姿を尊敬して見ています。彼のプレーには本当に感心します。率直に言って、全ての日本人投手もね。ニューヨークでは（メッツ時代）千賀とも一緒にプレーしましたし、ここで成功している多くの日本人投手をみてきましたから。世界中からきた投手がメジャーで競い合って、野球全体のレベルが上がっているんです」とベテラン右腕。今年もトップレベルの投球を重ねていく。