『ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』新たな特典発表 話題のクスィー！イラストカード配布
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の11週目入場者プレゼント「メカニカルデザイン：中谷誠一描き下ろしイラストカード」が、10日より配布されることが発表された。
【画像】かっけぇ！装甲が崩れたクスィーガンダム 配布されるイラストカード
イラストカードは、本作のメカニカルデザインを務める中谷誠一さんによる描き下ろしビジュアル。主人公ハサウェイ・ノアと、劇中ラストで装甲が崩れ、新たな“顔”を見せたことで話題となったΞ（クスィー）ガンダムのフェイスアップが交錯する姿を描き、両者の間にある特別な繋がりを表現している。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
【画像】かっけぇ！装甲が崩れたクスィーガンダム 配布されるイラストカード
イラストカードは、本作のメカニカルデザインを務める中谷誠一さんによる描き下ろしビジュアル。主人公ハサウェイ・ノアと、劇中ラストで装甲が崩れ、新たな“顔”を見せたことで話題となったΞ（クスィー）ガンダムのフェイスアップが交錯する姿を描き、両者の間にある特別な繋がりを表現している。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優