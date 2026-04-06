TVアニメ『オッドタクシー』が放送開始から5周年を迎えたことを記念して、脚本を務めた此元和津也と木下麦監督からコメントが寄せられた。

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2021年4月より放送されたオリジナルアニメ『オッドタクシー』は、無口で偏屈なタクシー運転手・小戸川の日常会話や乗客とのやり取りを軸に、女子高生失踪事件を中心とした大きな謎の輪郭が徐々に浮かび上がるストーリーが展開された。テレビアニメとして完結したのちは、2022年に映画『映画 オッドタクシー イン・ザ・ウッズ』が公開され、2024年にはもう一つの物語を描いたスピンオフ実写ドラマ『RoOT / ルート』（テレ東系）が放送されるなど、様々な展開を広げてきた。

5周年にあたり、脚本の此元は、「観てくれた方の数だけ、それぞれ違う5年があったはずです。説明のつかない不運と、説明のつかない幸運が、前者を少し多めに、入れ替わりながら訪れていたのではないかと思います。数では負けても、たまに来る幸運の質だけは、なるべく良いものでありますように」とコメント。木下監督は「小戸川は歳をとらないかもしれませんが、僕も小戸川も全力で邁進中です。まだまだ走ります」と決意を述べた。あわせて木下監督描き下ろしのお祝いイラストも公開されている。

さらに5周年記念企画として、記念グッズの発売と、放送当時に配信されていたプロデューサー陣によるWEBラジオ『ODDTAXIRADIO～今いい感じなんです～』が一夜限りの復活配信をされることが決定。グッズの詳細は後日発表される予定で、WEBラジオは現在メールの募集をスタートしている。

コメント●此元和津也（脚本）『オッドタクシー』から5年。小戸川は不愛想で、人付き合いも得意じゃないけれど、夜ごと誰かを目的地まで送り届ける。今思えば、あれは創作にも少し似ていました。観てくれた方の数だけ、それぞれ違う5年があったはずです。説明のつかない不運と、説明のつかない幸運が、前者を少し多めに、入れ替わりながら訪れていたのではないかと思います。数では負けても、たまに来る幸運の質だけは、なるべく良いものでありますように。観てくださった皆さん、関わってくださった皆さん、ありがとうございました。

●木下麦（監督・キャラクターデザイン）放送されて5年が経ちました。今も行く先々で良い感想をいただきます。観てくださってありがとうございます。小戸川は歳をとらないかもしれませんが、僕も小戸川も全力で邁進中です。まだまだ走ります。頑張っていきましょう。

（文＝リアルサウンド編集部）