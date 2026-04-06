日本人投手に手も足も出ず…“韓国のイチロー”、1試合3三振で打率「0.152」まで下落の不振

“韓国のイチロー”が日本人投手に手も足も出なかった。1試合で3三振を喫し、打率は0.152まで下落した。

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サンフランシスコ・ジャイアンツのイ・ジョンフは4月6日（日本時間）、本拠地オラクル・パークで行われたニューヨーク・メッツ戦に「6番・右翼手」で先発出場したが、4打数無安打、3三振に終わった。試合も2-5でジャイアンツが敗れた。

これでシーズン打率は0.152（33打数5安打）まで下落。前日のメッツ戦で1安打1四球を記録し、4試合ぶりにヒットを放った勢いを継続することはできなかった。

この日のイ・ジョンフは立ち上がりから精彩を欠いた。2回裏の1打席目は、カウント2ボール2ストライクからメッツ先発の千賀滉大が投じた外角への155kmのストレートを見送り、見逃し三振に倒れた。

5回裏も内角156kmのストレートにバットが空を切り、千賀相手に2度目の三振を喫した。

7回裏には悔やまれる場面があった。ジャイアンツが2-1とリードした状況で鋭い当たりを放ったが、相手の守備に阻まれ安打にはならなかった。試合の流れを変え得る打席だっただけに、悔しさが残る結果となった。

9回裏の最終打席も結果は同じだった。メッツ4番手デビン・ウィリアムズに対しフルカウントまでもつれた末、高め149kmのストレートにバットが空を切り、この日3つ目の三振を喫した。イ・ジョンフはこの日のラストバッターとなった。

イ・ジョンフ（写真提供＝OSEN）

ジャイアンツは先発のローガン・ウェブが7回1失点と好投するも、リリーフ陣が8回に4失点と崩れ、逆転を許した。チームはこれで3連敗となり、ナ・リーグ西地区の最下位に転落した。同地区ではロサンゼルス・ドジャースが1位、アリゾナ・ダイヤモンドバックスが2位、サンディエゴ・パドレスが3位、コロラド・ロッキーズが4位としている。

イ・ジョンフは打撃の立て直しが急務だ。前日の安打で復調の兆しを見せたかと思われたが、この日は再び沈黙してしまい、大きな課題を残す形となった。

（記事提供＝OSEN）