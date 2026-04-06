営業損失41億円で赤字転落も…LINEヤフーはなぜ“業績不振”の韓国カカオゲームズを買収したのか

韓国のNAVERと日本のソフトバンクの合弁会社であるLINEヤフーが、少なくとも3000億ウォン（日本円＝約316億円）の資金を投じてカカオゲームズの筆頭株主となる。LINEヤフーのゲーム関連子会社の業績が低迷するなか、今回のゲーム会社買収をめぐって様々な憶測が飛び交っている。

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カカオゲームズは先月、LINEヤフーが出資した投資目的のPEファンド「エル・トリプルエー（LAAA）インベストメント」が、2400億ウォン（日本円＝約253億円）規模の第三者割当増資に参入すると公示した。発行される新株は1745万8354株となる。

LAAAインベストメントは、カカオゲームズが発行する転換社債（CB）の引き受けにも参加する。契約された転換社債は600億ウォン（約63億円）規模となる。また、カカオからカカオゲームズの株式の一部も譲り受ける予定である。

今年5月にすべての取引が完了すれば、LAAAインベストメントがカカオゲームズの筆頭株主となる。カカオは第2位株主として残り、カカオゲームズとの戦略的協力を継続していく。

カカオゲームズの関係者は「今回の戦略的投資の誘致と持ち分構造の再編は、カカオゲームズのグローバル競争力を一段階引き上げ、持続可能な成長基盤を固める重要な転換点になるだろう」とし、「カカオやLINEヤフーをはじめとするパートナーとの協力を基盤に、グローバル市場における新たな成長機会を拡大させていきたい」と述べた。

LINEヤフーはLINE Games、LINE STUDIO、STUDIO 4LEAFといったゲーム関連会社をすでに保有している。それだけに、カカオゲームズまで傘下に収めようとする背景に注目が集まっている。

何より、カカオゲームズの最近の業績は芳しくない。同社は2024年に191億ウォン（約20億円）の営業利益を記録したが、2025年には396億ウォン（約41億円）の営業損失を出し、赤字に転落した。売上高も2022年に1兆1477億ウォン（約1210億円）、2023年は7258億ウォン（約765億円）、2024年は6272億ウォン（約661億円）、2025年は4650億ウォン（約490億円）と下落傾向にある。

（写真＝カカオゲームズ）

ゲーム業界のある関係者は「LINE GamesなどのLINEヤフー傘下のゲーム各社は、モバイルゲーム分野でさまざまなジャンルに挑戦してきたが、目立った成果を出せていない」と指摘する。また、「自社開発力よりも、メッセンジャーのLINEやポータルサイトのヤフーなどを基盤としたパブリッシング（流通）に強みがあると言われているが、カカオゲームズもカカオトークなどのプラットフォームを活用したパブリッシング能力を備えているという共通点があり、そこでの相乗効果を期待したのではないか」との見解を示した。

実際に現在、LINEヤフーのゲーム事業は苦境に立たされている。

LINE Gamesは2024年末時点の純資産がマイナス1776億ウォン（約187億円）で債務超過の状態にある。同社は2022年から新規株式公開（IPO）を推進してきたが、慢性的な赤字を解消できず、上場要件を満たせなかった。

LINE STUDIOも2024年4月から2025年3月までの営業利益がマイナス11億ウォン（約1億1608万円）となり、前期（2023年4月〜2024年3月）から赤字に転落している。

これに関連し、韓国・中央（チュンアン）大学仮想融合大学のウィ・ジョンヒョン学長は「LIONHEART STUDIOなどカカオゲームズ傘下の一部の開発会社がヒットする可能性を見込み、ソフトバンクがゲーム事業への追加投資に踏み切ったのだろう」と分析する。

一方で、「過去、ソフトバンクはNC日本法人やネットマーブル日本法人に株式投資を行った後に撤退した経緯がある。LINEヤフーの現在のゲーム事業の実績が振るわないなか、今後も事業拡大に向けた強い意志を持ち続けられるかは未知数だ」と述べた。

（記事提供＝日曜新聞）