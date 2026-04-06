木村拓哉が自身のInstagramを更新。愛犬とソフトクリームを楽しむプライベートショットを公開し、反響を集めている。

【写真】木村拓哉の最新ショット／“今年初のTシャツ日”も報告／昨年の今頃に披露した木村拓哉の私服コーデ

■木村拓哉、愛犬とのほっこりショット公開

木村は、「今日は本当に暖かかったですね！ Tシャツで十分な感じでした。途中で食べたソフトクリームも最高でした！」とつづり、写真を投稿した。

公開されたのは、木村が愛犬を膝に乗せ、ソフトクリームを味わうひととき。木製ルーバーを背景にした落ち着いた空間のなか、木村と愛犬が同じように顔を上に向けており、仲睦まじい空気感が伝わってくる。

木村は総柄のTシャツにクリアフレームのサングラスを合わせたラフな装い。暖かな1日を満喫した様子が伝わる、自然体の1枚となっている。

■3月29日には“今年初のTシャツ日”も報告

なお、木村は3月29日にもInstagramを更新。「今年、初のTシャツ日！ 上に着ていたシャツは途中で肩にかけて…。皆さんも良き1日を」とつづり、愛犬を抱いた後ろ姿を公開していた。

白Tシャツ姿に肩掛けしたシャツを合わせた軽やかな着こなしで、春の訪れを感じさせる投稿となった。

■昨年の今頃に披露した木村拓哉の私服コーデ