　6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比480円高の5万3760円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4001.64円に対しては241.64円安。出来高は1万3514枚となっている。

　TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比9.56ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53760　　　　　+480　　　 13514
日経225mini 　　　　　　 53765　　　　　+490　　　199038
TOPIX先物 　　　　　　　　3669　　　　 +16.5　　　 17517
JPX日経400先物　　　　　 33220　　　　　+170　　　　1173
グロース指数先物　　　　　 717　　　　　 +11　　　　2790
東証REIT指数先物　　　　　1895　　　　　+8.5　　　　　 8

株探ニュース