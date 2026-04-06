日経225先物：6日正午＝480円高、5万3760円
6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比480円高の5万3760円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4001.64円に対しては241.64円安。出来高は1万3514枚となっている。
TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比9.56ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53760 +480 13514
日経225mini 53765 +490 199038
TOPIX先物 3669 +16.5 17517
JPX日経400先物 33220 +170 1173
グロース指数先物 717 +11 2790
東証REIT指数先物 1895 +8.5 8
株探ニュース
TOPIX先物期近は3669ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比9.56ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53760 +480 13514
日経225mini 53765 +490 199038
TOPIX先物 3669 +16.5 17517
JPX日経400先物 33220 +170 1173
グロース指数先物 717 +11 2790
東証REIT指数先物 1895 +8.5 8
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