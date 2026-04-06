声優・井口裕香、最新グラビア話題「たまらん」「もうグラドルにしか見えん」
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、発売中の『ヤングガンガン』表紙＆巻頭グラビアに登場した。布面積が少なめな水着グラビアなどを披露しており、ネット上で話題になっている。
【写真】デカすぎる豊満ボディ！布面積少なめな水着姿の井口裕香
特大ボリューム12ページで登場し、表紙のキャッチコピーは「超人気声優はグラビアでも僕達を魅了する…」で、ストイックに鍛えられた豊満ボディを強調。胸やお尻を強調したグラビアを見ることができる。
布面積が少なめな水着カットなどにネット上では「アニメキャラよりデカいってどういうことや」「インデックスの声担当してる当時グラビアで表紙飾るなんて誰が想像できただろうか」「たまらん」「もうグラドルにしか見えんのよ」などの声が出ている。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
【写真】デカすぎる豊満ボディ！布面積少なめな水着姿の井口裕香
特大ボリューム12ページで登場し、表紙のキャッチコピーは「超人気声優はグラビアでも僕達を魅了する…」で、ストイックに鍛えられた豊満ボディを強調。胸やお尻を強調したグラビアを見ることができる。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。