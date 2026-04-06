◇MLB ホワイトソックス3-0ブルージェイズ(日本時間6日、レート・フィールド)

ホワイトソックスがブルージェイズに3-0で勝利。昨季のア・リーグ王者に本拠地で3連勝を飾りました。

ホワイトソックスは3番ファーストで村上宗隆選手が先発出場。初回は1アウト2塁で左腕エリク・ラウアー投手のストレートを引っ張り、ファーストゴロ。それでもランナーが3塁へと進み、4番のミゲル・バルガス選手が先制タイムリー三塁打を放ちました。3回は先頭打者として四球で出塁。その後2アウト2塁からレニン・ソーサ選手のタイムリー二塁打が飛び出し、村上選手がホームへかえります。村上選手はその後の打席は凡退に終わり3打数無安打1四球でした。

一方、ブルージェイズは5番サードで岡本和真選手がスタメン出場。2回の第1打席は変化球に三振となると、その後も快音は聞かれず。3点を追う9回は先頭打者として四球を選びますが、無得点で完封負けとなりました。

ホワイトソックスは昨季のア・リーグ王者相手に3連勝と奮起。今季4勝5敗で2位タイまで浮上。敗れたブルージェイズは4勝5敗となっています。

このカード、今季からメジャーに挑戦した2人が激突。セ・リーグの巨人、ヤクルトの主砲としてしのぎを削ってきた両者は、試合前に談笑する姿もありました。また日本時間5日の試合では、ともに4番として出場。村上選手が日米通算250号となる4号逆転2ランを放ち、勝利に貢献しました。両者の対決は7月も3連戦が組まれています。