1児の父・城咲仁、満開の桜の下での幸せショット添え「入籍5周年を迎えました」 「うらやましい」「幸せいっぱいですね」の声

1児の父・城咲仁、満開の桜の下での幸せショット添え「入籍5周年を迎えました」 「うらやましい」「幸せいっぱいですね」の声