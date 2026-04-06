1児の父・城咲仁、満開の桜の下での幸せショット添え「入籍5周年を迎えました」 「うらやましい」「幸せいっぱいですね」の声
2月13日に第1子誕生を報告した元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が5日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの加島ちかえ（37）と入籍5周年を迎えたことを報告した。
【写真】「うらやましい」「幸せいっぱいですね」満開の桜の下で“入籍5周年”を報告した城咲仁＆加島ちかえ
城咲は「入籍5周年!を迎えました ちかちゃん いつもありがとう これからもよろしくね みんなで散歩andランチの写真 気候が最高でした」とのコメントとともに、満開の桜の下で加島と愛犬との幸せいっぱいの3ショットを披露。
この投稿にファンからは「うらやましい」「桜満開ですね！」「入籍5周年おめでとうございます お花見デート 幸せいっぱいですね〜」「仲良しご夫婦」「おめでとうございます いい笑顔 そしてちかちゃんが本当に可愛い」「花見デート素敵」などのコメントが寄せられている。
【写真】「うらやましい」「幸せいっぱいですね」満開の桜の下で“入籍5周年”を報告した城咲仁＆加島ちかえ
城咲は「入籍5周年!を迎えました ちかちゃん いつもありがとう これからもよろしくね みんなで散歩andランチの写真 気候が最高でした」とのコメントとともに、満開の桜の下で加島と愛犬との幸せいっぱいの3ショットを披露。
この投稿にファンからは「うらやましい」「桜満開ですね！」「入籍5周年おめでとうございます お花見デート 幸せいっぱいですね〜」「仲良しご夫婦」「おめでとうございます いい笑顔 そしてちかちゃんが本当に可愛い」「花見デート素敵」などのコメントが寄せられている。