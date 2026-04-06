千葉ロッテマリーンズは6月10日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム）で「TEAM26デー」を開催し、OBの岡田幸文氏、大嶺祐太氏、加藤翔平氏がゲストとして来場すると発表した。

当日は、球場外周ステージでトークショーや写真撮影会を実施するほか、試合前セレモニーとしてグラウンドにも登場する予定。「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員をはじめ、千葉ロッテマリーンズを応援するファンに感謝の気持ちを込めて各種企画を実施するイベント。4月3日から5日に行われた同イベントには、清水直行氏、竹原直隆氏、今江敏晃氏、成瀬善久氏、内竜也氏が来場した。

6月10日に来場するOBのコメントは以下の通り。

▼岡田幸文氏 TEAM26、20周年おめでとうございます。マリーンズで支えてくれたファンの方々と間近で触れ合える貴重な時間を一緒に楽しみたいと思います。当日は熱く盛り上がりましょう。

▼大嶺祐太氏 TEAM26の20周年のイベントに参加できる事を光栄に思います。プロ初登板の西武ドームでの声援、そしてマリンでの声援はこれから先忘れる事はないと思います。常に励みになっていました！ありがとうございます。イベント当日は岡田さん、翔平と盛り上げていきたいと思いますのでZOZOマリンスタジアムでお待ちしております。

▼加藤翔平氏 TEAM26の20周年イベントにお招きいただき、ありがとうございます。当日はドラゴンズ戦ということもあり、マリーンズファン、ドラゴンズファンの皆様とお会いできることを楽しみにしています。熱い試合になるように、一緒に盛り上げていきましょう！ZOZOマリンスタジアムで待っています。