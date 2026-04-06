『時代遅れボブ』は卒業ーー！【40・50代】がマネしたい「最旬こなれボブ」って？

髪をメンテナンスするタイミングを迎えたら、意識したいのが「今っぽさ」。定番人気のボブを選んでいれば安心と思いきや、その時々によって、トレンドに応じた微妙な変化があるものです。次回のオーダーで迷わないように、この記事で人気の傾向や押さえるべきポイントをチェック！ 肩に力の入っていない、こなれて見えるアレンジを中心にお届けします。

くびれでトレンド感を演出

ボブが注目される今季、なかでも、毛先を軽やかにカットしたシャギーボブが熱視線を集めている様子。表面にレイヤーを入れてくびれを強調すると、アウトラインにメリハリがついて、のっぺりした印象や野暮ったさをセーブできそうです。シルエットによってはメンズライクに見える短めのレングスを選んでも、サイドに丸みがあるおかげで女性らしさを添えられます。

動きで余裕をアピール

新鮮な春服が出揃ったランウェイで、幅広い着こなしとマッチしていたのが、大人の余裕を感じさせる無造作なアレンジ。軽くレイヤーを入れた上でパーマをかければ、カットした@hanae.yamaguchiさんが「ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」と語るように、スタイリングもグンと楽になりそうです。

カラーの工夫で立体的に

ツヤを演出しやすいスリークにまとめたボブも、流行の一端を担う最旬スタイルです。髪質やカラーによってはボリュームダウンして見えることもあるので、ハイライトを加えて陰影をつけることで、立体感を後押ししてみて。全体に細く入れる方法なら、ナチュラルな白髪カバーとしての働きも期待できます。

重めならレングスは短く

ここ数年、レイヤー人気が続いたことで、毛先に重みのあるボブも台頭しているよう。ウエイトが下がりすぎると沈んだ印象になりやすいので、首が見えるくらいのレングスでバランスを取るのがオススメです。トレンドの傾向としても、コンパクトに仕上げた短めのボブが注目を集めている様子。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@hanae.yamaguchi様、@lby_itbs様、@kzs_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S