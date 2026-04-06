「子どもがいるとはいえ、ねえ」上階の足音に限界 → トラブル覚悟の訪問で返ってきた『まさかの神対応』

上階に引っ越してきた家族の足音が毎晩響き、我慢の限界！

悩み続けた末、意を決して直接伝えに行くことに。

トラブルも覚悟したその訪問で、思いもよらない展開が待っていました。

今回は筆者の知人から聞いたご近所トラブルにまつわる意外なエピソードをご紹介します。

騒音トラブル

これは、去年の4月に起きたマンションならではの出来事です。

私と夫が住む部屋の上の階に子育て世帯のご夫婦が引っ越してきたのですが、それから毎晩、悩まされることに……。

夜になると、上からドタドタと足音が響いて気になって仕方ないのです。

3歳のお子さんも一緒にみんなで引っ越しの挨拶に来てくれたこともあり『小さな子どもがいるから』とはじめは目を瞑ろうと思っていました。

でも、さすがに毎晩足音が響き、寝つきにくい日々が続いた結果、ストレスの限界を迎えてしまったのです。

クレーマー？

そこで夫と話し合い、悩んだ末に慎重に言葉を選びつつ、直接伝えに行くことにした私たち。

「大変申し訳ないのだけれど足音が気になって」



「小さいお子さんもいるのに大変よね」



「できる範囲で構わないので気をつけてもらえたら」

正直『自分たちが神経質すぎると思われたらどうしよう？』『もし逆ギレされたら？』と不安も大きく、夫もひきつった作り笑いを浮かべていました。