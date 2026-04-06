あまりの人気ぶりにビックリ！！（驚）【オリンピア】ぷくっと感が可愛い「シール」に注目♡

バラエティショップ【オリンピア】では、ぷっくりとしたシールを販売中。見ているだけで子どもも大人も気分が上がりそうです。今回は人気のシールをご紹介。売り切れてしまう可能性もあるので、見つけたら即GETがおすすめです。

ぷくぷく食べ物シール

@ftn_picsレポーターHaruさんによると、商品棚に「並んだ途端、大人も子どもも夢中」になっていたというシール「MENU」。「あまりの人気ぶりにビックリ」したそう。スイーツ・フルーツ・パンなどをモチーフにした4種類があるのだとか。イエロー・ピンク・グリーン・ブラウンと、それぞれの色にあったモチーフがシールになっています。

ぷくっとツヤツヤ

「MENU」シールは、ぷっくり感とツヤが特徴。どのシートも色づかいやデザインにこだわっていて、レポーターHaruさんも「めちゃくちゃ可愛い」と絶賛。シール帳に貼ったりシール交換したりするのはもちろん、スマホやイヤホンケースに貼ってデコレーションするのもおすすめ。1シート\418（税込）なので、お店でチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A