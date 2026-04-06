プロ野球巨人は2026年4月5日、ソフトバンクとファーム交流戦（Gタウン）を行い、先発・戸郷翔征投手（26）が、5回10安打7失点（自責7）で降板し、敗戦投手となった。

「必ず、戸郷翔征の力が必要になる時がくる！」

戸郷は初回、無失点に切り抜けるも、2回に3安打を許して2点を失った。3回には、かつての同僚・秋広優人内野手（23）にソロ本塁打を打たれた。

打線の援護がないまま3点ビハインドで迎えた5回は、山本恵大外野手（26）の2ランなどで4点を失った。

チームは1−11で大敗。この日、2本の本塁打を浴びた戸郷の防御率は、8.18となった。

戸郷は19年に1軍デビューを飾り、22年から3年連続で12勝を記録した。24年に初めて開幕投手を務めると、25年も開幕のマウンドに上がり、2年連続開幕投手の大役を務めた。

昨季は序盤から不振が続き、4月に2軍降格。5月に1軍昇格を果たすも、調子が上がらず、6月に再び2軍に落ちた。1軍に復帰した7月以降も、本来の投球を取り戻すことができず、今季は開幕2軍スタートとなった。

かつてのエースが、2軍で苦境に立たされている。インターネット上では、G党からエースや、心配の声が上がっている。

SNSでは「がんばれ戸郷！」「ゆっくりでいいから復活、進化してくれ」「また力強いピッチングを見られること願ってるよ」「信じて応援し続けるのみ」「必ず戻って来ると信じて」「なんとか復活頑張れ！」「必ず、戸郷翔征の力が必要になる時がくる！」などの声の他に、次のような声も。

「これはマズいどころの騒ぎではない」

「昨日の戸郷翔征 もう、打たれまくりで泣けた」「これはマズいどころの騒ぎではない」「投手は突然ダメになってそのまま引退とかもあるからなぁ〜」「かつてのエースが10安打を浴びてKOされる姿を見て胸が締め付けられるようだよ」「球速も落ちてるし何が原因なんだろう」「勤続疲労による組織の衰退なのかな」「歳や怪我じゃないのにそんなに打たれるのはなんでやろな」

宮崎・聖心ウルスラ学園高出身の戸郷は、18年ドラフト会議で6位指名され入団した。昨季まで63勝を記録した右腕で、23年に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選手され、世界一を経験した。

チームは開幕から9試合を消化し、5勝4敗で貯金「1」。リーグ3位につけ、エースの復活を待っている。