今日6日の午前11時30分現在、東京都心の最高気温は23.7℃を観測するなど、今シーズンに入って最も気温の高くなっている所があります。午後はさらに気温が上がり、5月並みの陽気になる所が多くなるでしょう。名古屋は25℃、東京都心は24℃予想で、いずれも今年初めての夏日となる可能性があります。まだ4月ですが、こまめな水分補給を心がけるなど、暑さ対策をなさってください。

午前中から汗ばむ陽気 東京都心は今シーズンで最も高い気温に

今日6日は、上空に暖かな空気が流れ込む中、朝から広く強い日差しが降り注ぎ、気温が速いペースで上昇しています。午前11時30分現在、東京都心では最高気温が23.7℃を記録し、すでに今シーズンに入って最も高くなっています。



そのほか、静岡県浜松市は24.1℃、静岡県三島市は24.5℃、福岡市は23.6℃、福岡県糸島市前原(まえばる)は25.1℃など、これらの地点でも今年に入って最も気温が上がっています。

午後はもう少し気温が上がる 夏日の所も

午後は西からゆっくりと天気が下り坂ですが、日中は晴れて日差しの届く所が多く、気温がさらにもう少し上がる見込みです。名古屋市と那覇市は25℃、東京都心と大阪市は24℃で、そのほかも「暖かい」と通り越して「暑い」くらいの所が多くなるでしょう。東京都心と名古屋市で最高気温が25℃に到達した場合、今シーズン初めての夏日となります。



この時期はまだまだ体が暑さに慣れておらず、4月上旬でも熱中症になる可能性がゼロではありません。日中のお花見など、屋外で長時間を過ごす場合は、水分補給を欠かさないようにしましょう。