富山の亀田歩夢が2ゴールを挙げる活躍を見せた

流通経済大学付属柏高の一員として出場した第103回全国高等学校サッカー選手権大会を沸かせたアタッカーが、Jリーグの舞台で覚醒している。

昨シーズン、カターレ富山のJ2残留の立役者となったFW亀田歩夢は、J2・J3百年構想リーグWEST-Aグループで出場9試合で4得点を挙げる活躍を見せている。

4月5日に行われた第9節の奈良クラブ戦でも亀田は2ゴールを挙げる活躍を見せて、5-2の勝利に大きく貢献した。1-0で迎えた前半10分、右サイドからのクロスをワンタッチで合わせて、この試合で最初のゴールを決めた亀田は、わずか2分後に2点目を挙げる。

左サイドでボールを受けたMF布施谷翔が縦に仕掛けていき、ゴール前にクロスを入れる。高いボールがエリア内に送られると、亀田はマークを外してフリーになって落下地点に走り込み、右足のインサイドできれいに合わせてダイレクトシュートをゴールに突き刺した。ゴールを決めた亀田は「よっしゃー！」と叫びながらガッツポーズを見せ、チームメイト達と喜んだ。

SNSでは「止まらないですね」「圧巻のゴールで完全に流れをもっていってる」「ワンだーボーイは止まらないよ」「亀田くん来季はJ1とかにいそう」「そろそろステップアップしそうな感じ J1と言わずに直接海外行っても彼なら驚かない」「うま」と言った声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）