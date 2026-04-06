『風、薫る』“直美”上坂樹里、盗難事件に巻き込まれ激怒 ネット同情「最低！」「なんちゅう理不尽」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第6回）が6日に放送され、直美（上坂）が盗難事件に巻き込まれてしまうと、ネット上には「直美を疑うのは最低！」「オヤジ最悪」「なんちゅう理不尽」などの声が相次いだ。
【写真】怒りをあらわにする直美（上坂樹里）
東京で暮らす直美は英語の勉強をしながら、給金の安いマッチ工場に勤務していた。手先の器用さが求められる作業に失敗しがちな直美は、工場長の男（花戸祐介）からイビられる日々が続く。
ある日、直美は目の前で赤ちゃんをおんぶしながら働く同僚・初（火ノ口紗彩）が、一冊の本を持って工場から退勤する姿を目にする。翌日、工場長は作業中の全従業員に向けて、自分が持ってきた本がなくなったと告げる。話の途中から、あからさまに初が動揺し始める。
そんな中、工場長はなんの根拠もなく直美に疑いの目を向ける。そして本にはしおり代わりの金を挟んでいたと説明し、突然クビを宣告するのだった。
必死に弁解する直美がふと初を見ると、彼女は動揺しながらも仕事を続けている。察した直美はため息まじりに「辞めますよ」と立ち上がり、英語で“クソ親父のクソ工場、ふざけんなっ！”と悪態をつく。そんな彼女に対して、工場長は差別的な言葉を交えて罵倒する…。
工場長から疑われた直美が工場を辞める様子が描かれると、ネット上には「真っ先に直美を疑うのは最低！」「証拠もないのに直美を泥棒扱い オヤジ最悪」「なんちゅう理不尽」といった反響が続出。さらに工場を後にした直美に対して、初が申し訳なさそうに「ありがとう…」と口にすると「ありがとう？は？？」「ありがとうじゃねーーーだろ」「ありがとうじゃねーわごめんなさいだわ」などのツッコミも寄せられていた。
【写真】怒りをあらわにする直美（上坂樹里）
東京で暮らす直美は英語の勉強をしながら、給金の安いマッチ工場に勤務していた。手先の器用さが求められる作業に失敗しがちな直美は、工場長の男（花戸祐介）からイビられる日々が続く。
そんな中、工場長はなんの根拠もなく直美に疑いの目を向ける。そして本にはしおり代わりの金を挟んでいたと説明し、突然クビを宣告するのだった。
必死に弁解する直美がふと初を見ると、彼女は動揺しながらも仕事を続けている。察した直美はため息まじりに「辞めますよ」と立ち上がり、英語で“クソ親父のクソ工場、ふざけんなっ！”と悪態をつく。そんな彼女に対して、工場長は差別的な言葉を交えて罵倒する…。
工場長から疑われた直美が工場を辞める様子が描かれると、ネット上には「真っ先に直美を疑うのは最低！」「証拠もないのに直美を泥棒扱い オヤジ最悪」「なんちゅう理不尽」といった反響が続出。さらに工場を後にした直美に対して、初が申し訳なさそうに「ありがとう…」と口にすると「ありがとう？は？？」「ありがとうじゃねーーーだろ」「ありがとうじゃねーわごめんなさいだわ」などのツッコミも寄せられていた。