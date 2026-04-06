「やばいやばいやばい」山陽自動車道でトレーラーが炎上、“爆発音”も…荷台にはマヨネーズ15トン　広島・三原市

広島・三原市の山陽自動車道で、路肩に止まっていたトレーラーから火の手が上がる様子がカメラにとらえられた。

車からは、爆発音のようなものや白煙が確認されていたが、車内に残っていた人はおらず、けが人はいなかった。

積み荷は、マヨネーズ15トンだったという。

高速で燃え上がる“オレンジ色の炎”

広島・三原市の山陽自動車道で2日午後9時ごろに撮影されたのは、高速道路を走行中、目の前に飛び込んできたオレンジ色の炎だ。

視聴者から送られてきた映像には、目撃者が「やばいやばいやばい」と繰り返し、驚きをあらわにしている様子が映っていた。

路肩に止まるトレーラーからは、火の手が上がっていた。

その時、「ボン」と爆発するような音が響いた。

マヨネーズ15トンを積んだトレーラー炎上

当時、トレーラーの運転手から、「トレーラーが故障して白い煙が出ている」という通報が寄せられていた。

運転席部分が燃え、約1時間後に消し止められた。

トレーラーは何を運んでいたのか。

警察などによると、荷台にはマヨネーズ15トンが積まれていたという。

この火災によるけが人はいなかった。

（「イット！」 4月3日放送より）