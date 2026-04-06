イラン情勢が水産業を直撃…豊漁のシラスも軽油不足で出漁制限　海外で給油する重油価格が日本の3倍超も…マグロ丼の名店も価格維持に懸念

イランへの軍事攻撃が長引く中、原油高と燃料不足が日本の水産業を直撃している。

静岡・田子の浦漁協では、シラス漁が豊漁にもかかわらず、軽油不足で週3回まで出漁を制限している。

遠洋マグロの漁船も重油高騰で、価格維持が困難になりつつあるという。

止まらない原油高…水産業者から悲鳴

イラン情勢の影響が日本の水産業を直撃している。

これから旬を迎える春の味覚も豊漁だが、値上げに追い込まれる可能性が出ている。

本格的な春の訪れとともに、これから旬を迎える海の恵み「シラス」。

大洗町漁業協同組合 女性部部長・加藤左枝さん：

春シラスといって、脂がのってておいしいんだよ。

訪れたのは、茨城県の大洗港に隣接する大洗町の食堂「かあちゃんの店」だ。

30代：

新鮮でおいしいです。

50代：

口の中で溶けちゃう。

まるで宝石のような輝きを放つ、新鮮な「生しらす丼定食（税込み1300円）」や、生と釜揚げどちらも楽しめるぜいたくな「2色丼定食（税込み1500円）」。

これらの絶品の味を求める人で大にぎわいの時期を迎えるのを前に、店の担当者は不安を口にした。

大洗町漁業協同組合 女性部部長・加藤左枝さん：

今のところはまだ大丈夫でしょうけど、燃料が上がれば（価格を）上げざるを得なくなるんじゃないか。

止まらない原油高に今、日本、そして世界の水産業者から悲鳴が上がる中、影響は大人気のマグロにも及びつつある。

イランの首都・テヘランの郊外とみられる場所で、激しい黒煙を上げ、高架橋が崩れ落ちた。

トランプ大統領のSNSより：

イラン最大の橋が崩れ落ちた。二度と使われることはない。

トランプ大統領の「イランを石器時代に戻す」発言から一夜、アメリカ軍はこれまで積極的には行わなかったインフラ施設への攻撃にも着手したことになる。

トランプ大統領のSNSより：

今回は橋、その次は発電所だ！

停戦合意への圧力を強めるトランプ大統領に対し、イランのアラグチ外相は、爆破された橋は未完成のものとしたうえで、こう強調した。

アラグチ外相のXより：

それはただ、混乱に陥った敵の敗北と道徳的な崩壊を示しているに過ぎない。

イランの精鋭部隊、革命防衛隊は、2日にバーレーンにあるアメリカのIT大手「アマゾン」の施設などを攻撃したと発表した。

双方の応酬が激しさを増し、原油の高騰や供給不足の解消にめどが立たないまま深刻化しているのが、魚を扱う飲食店全般への影響だ。

3日のお昼時、にぎわいを見せていたのは、海鮮丼を提供する神奈川・川崎市内の「THE漁師DON 川崎ダイス店」だ。

客：

（店には）週1〜2回。値段（の安さ）と提供が早い。

人気の秘密は、マグロ丼が700円（税込み）といった破格の安さだ。

しかし今、店で使われる遠洋もののマグロについては、漁船が海外で給油する重油の価格が場所によっては日本の3倍以上にも高騰しているという。

THE漁師DONプロジェクトリーダー・秋永真一さん：

原油高がいかに今後、われわれに影響を及ぼすかは非常に懸念しています。抑えられるところは抑えて、なるべく価格は変えないように（したい）。

垂水カンパチ祭りも延期…全国への影響を懸念

影響は遠洋ものに限らない。

これからの時期、列島各地で大漁が期待される春の味覚シラスだが、漁の現場が異変に見舞われている。

田子の浦漁協・伊澤安弘課長：

軽油が入ってこない。漁師たちはすごく困っている。

静岡県の田子の浦漁協によると、3月下旬にシラス漁が解禁されて以降、なかなかの豊漁だというが、燃料の軽油不足で肝心の出漁が週に最大3回までと制限された。

3日に番組取材班が向かった茨城県の大洗港では、軽油価格の大幅な値上げが告げられていた。

取材班：

掲示板には、軽油価格の改定について張り紙がされています。1Lあたり14円50銭の値上げがされ、124円80銭となっています。

もし現在の状況が続いた場合、漁船の操業にかかる費用はどれだけ増すのか。漁協の担当者はこう見ている。

大洗町漁業協同組合・臼庭明伸参事：

1日普通に使って200L、300L使うときもあるので、年間何百万と違ってくる。

漁協が運営するシラス丼が名物の食堂からも、今までにない事態だと悲鳴が上がっている。

取材班：

シラス丼に影響は？

大洗町漁業協同組合 女性部部長・加藤左枝さん：

今のところはまだない。大丈夫でしょうけど（これ以上）燃料が上がればシラスを高く買ってもらわないといけない。シラスも「かあちゃんの店」自体も（価格を）上げざるを得なくなるんじゃないか。

こうした中、鹿児島県の垂水漁協では、例年ゴールデンウィークに開催する垂水カンパチ祭りについて、重油の調達が困難な状況であるとして開催延期を決定した。

影響は、今後も全国に広がっていきそうだ。

（「イット！」4月3日放送より）