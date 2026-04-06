BTS・J−HOPE（32）の姉で、モデルのチョン・ジウ（36）が4日、自身のYouTube（ユーチューブ）チャンネルで流産したことを伝えた。韓国メディアが報じた。体外受精を行ってきたことを明かした上で「初挑戦は残念だった。化学的流産を経験した」と語った。

また「個人的な話なので最初は公開をためらった。約5、6カ月間活動を休止し、心身を整理する時間を持ち、その間にたまった業務負担とストレスの中で、家庭のための選択を真剣に考えた結果、施術を決断した」と明かした。

韓国メディアのスポーツワールドは6日「流産の痛みを伝えた。初挑戦は残念だったが、回復に集中」のタイトルで報じた。

21年に結婚したチョン・ジウはさらに「昨年11月から体外受精を開始し、最近初めての移植を行ったが結果は芳しくなかった。最終的に化学的流産にいたった。最初の試みは残念な結果で終わったが、現在は回復に専念し、健康に過ごしている。よくあることだという話を聞き、淡々と受け止めようとしたが、簡単ではなかった。今はかなり回復し、体調管理に努めているので心配しなくていいです」と伝えた。