ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜ティミショアラ線を、4月1日に新規就航した。

火・水・金・土・日曜の週5往復を運航する。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が1時間45分、ティミショアラ発が1時間50分。

ブカレスト、クルジュ＝ナポカ、コンスタンツァに続く、ルーマニアで4番目の就航都市となる。

ルーマニア西部、ベガ川沿いに位置するティミショアラは、豊かな歴史遺産と多文化的な魅力を備えた観光都市。「小ウィーン」とも称され、ユニオン広場やヴィクトリー広場といったランドマークや活気ある独自文化で知られる。2023年には「欧州文化首都」にも選ばれ、商用・観光の両面で地域を代表する都市の一つとしての地位を確立している。

■ダイヤ

TK1013 イスタンブール（07：40）〜ティミショアラ（09：25）／火・土

TK1014 ティミショアラ（10：15）〜イスタンブール（12：05）／火・土

TK1015 イスタンブール（19：25）〜ティミショアラ（21：10）／水・金・日

TK1016 ティミショアラ（22：00）〜イスタンブール（23：50）／水・金・日