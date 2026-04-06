都市に新しい“過ごし方”は生まれるのか──ソーホーハウス東京がもたらす文化のかたち
2026年4月6日、青山・表参道エリアにソーホーハウス東京が開業します。ロンドンで誕生し、ニューヨークやパリなど世界各都市に展開してきた会員制クラブが、日本に初めて拠点を構えることになります。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
ソーホーハウスは、単なる高級施設ではありません。ファッションやアート、映画、音楽など、各都市のクリエイティブシーンに関わる人々が集い、関係性を育むための場として機能してきました。その特徴は、空間のデザインやサービスにとどまらず、人と人とのつながりの中で文化が生まれていく点にあります。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
今回の東京進出は、日本における余暇のあり方が変化してきた流れとも重なります。成熟した都市において、余暇は単なる消費ではなく、どのように過ごすか、どのような時間を選ぶかという質へと移行しつつあります。その中で、ソーホーハウス東京は、新しい過ごし方のひとつの選択肢として現れています。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
約75,000平方フィートに及ぶ空間には、クラブスペース、ルーフトッププール、ウェルネススタジオ、イベントスペース、そして42の客室が備えられています。特徴的なのは、その全体が「日本」を再解釈する姿勢によって貫かれている点です。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
インテリアでは、京都の牧野漆工芸による漆パネルや、KAMISMによる手漉き和紙、畳のパターンを着想とした意匠など、日本のクラフトが随所に取り入れられています。大阪で特注された照明や、ムラーノ製シャンデリアと和紙照明の対比といった要素は、異なる文化的背景を持つ美意識を、ひとつの空間の中で調和させています。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
客室においても同様です。日本茶から着想を得たカラーパレット、寄木張りの床、名古屋タイルを用いたバスルーム、そしてヴィンテージ着物をアップサイクルしたファブリック。これらは日本的なモチーフを表層的に用いるのではなく、素材や質感を通じて空間の体験へと落とし込まれています。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
食の領域では、ヨーロッパのコンフォートフードに日本のローカルフレーバーを掛け合わせることで、文化の横断が自然に行われています。スコッチエッグや海鮮丼といったメニューは、それぞれの食文化の距離を縮める試みとして位置づけられます。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
13階に位置するウェルネススタジオは、全面窓に囲まれた開放的な空間の中で、ピラティスやヨガなど身体の調整にフォーカスしたプログラムを提供します。ここでは、単なる機能ではなく、内側から整えるという考え方が重視されています。提供されるスムージーや煎茶、コンブチャといったドリンクも、その思想を体現しています。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
また、Onitsuka Tigerとのコラボレーションによるユニフォームは、日本のデニム文化を背景にしたデザインが採用されており、空間全体のコンセプトと連動しています。ファッションが装飾ではなく、場の空気や思想を形づくる要素として機能している点も印象的です。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
ソーホーハウス東京において重要なのは、建築、アート、食、ファッションといった要素が個別に存在しているのではなく、ひとつの体験として統合されていることです。それぞれの領域が関係し合いながら、場の中で新たな価値を生み出していきます。都市における過ごし方は、常に変化し続けています。その中で、どのような時間を選び、どのような関係性の中で過ごすのか。ソーホーハウス東京は、その問いに対するひとつの応答として現れています。
都市の中に、もうひとつの時間の流れが生まれるとき、そこに集う人々のあいだで、どのような文化が形づくられていくのか。その答えは、この場所で重ねられる時間の中から、静かに立ち上がっていくはずです。
[施設概要]
ソーホーハウス東京
所在地：東京都港区南青山3丁目8-35
開業日：2026年4月6日
施設構成：クラブスペース、レストラン＆バー、ルーフトッププール、ウェルネススタジオ、イベントスペース、客室（42室）
※本施設はメンバーシップ制のクラブであり、利用には会員登録および所定の費用が必要です。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
ソーホーハウスは、単なる高級施設ではありません。ファッションやアート、映画、音楽など、各都市のクリエイティブシーンに関わる人々が集い、関係性を育むための場として機能してきました。その特徴は、空間のデザインやサービスにとどまらず、人と人とのつながりの中で文化が生まれていく点にあります。
今回の東京進出は、日本における余暇のあり方が変化してきた流れとも重なります。成熟した都市において、余暇は単なる消費ではなく、どのように過ごすか、どのような時間を選ぶかという質へと移行しつつあります。その中で、ソーホーハウス東京は、新しい過ごし方のひとつの選択肢として現れています。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
約75,000平方フィートに及ぶ空間には、クラブスペース、ルーフトッププール、ウェルネススタジオ、イベントスペース、そして42の客室が備えられています。特徴的なのは、その全体が「日本」を再解釈する姿勢によって貫かれている点です。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
インテリアでは、京都の牧野漆工芸による漆パネルや、KAMISMによる手漉き和紙、畳のパターンを着想とした意匠など、日本のクラフトが随所に取り入れられています。大阪で特注された照明や、ムラーノ製シャンデリアと和紙照明の対比といった要素は、異なる文化的背景を持つ美意識を、ひとつの空間の中で調和させています。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
客室においても同様です。日本茶から着想を得たカラーパレット、寄木張りの床、名古屋タイルを用いたバスルーム、そしてヴィンテージ着物をアップサイクルしたファブリック。これらは日本的なモチーフを表層的に用いるのではなく、素材や質感を通じて空間の体験へと落とし込まれています。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
食の領域では、ヨーロッパのコンフォートフードに日本のローカルフレーバーを掛け合わせることで、文化の横断が自然に行われています。スコッチエッグや海鮮丼といったメニューは、それぞれの食文化の距離を縮める試みとして位置づけられます。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
13階に位置するウェルネススタジオは、全面窓に囲まれた開放的な空間の中で、ピラティスやヨガなど身体の調整にフォーカスしたプログラムを提供します。ここでは、単なる機能ではなく、内側から整えるという考え方が重視されています。提供されるスムージーや煎茶、コンブチャといったドリンクも、その思想を体現しています。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
また、Onitsuka Tigerとのコラボレーションによるユニフォームは、日本のデニム文化を背景にしたデザインが採用されており、空間全体のコンセプトと連動しています。ファッションが装飾ではなく、場の空気や思想を形づくる要素として機能している点も印象的です。
Courtesy of SOHO HOUSE TOKYO
ソーホーハウス東京において重要なのは、建築、アート、食、ファッションといった要素が個別に存在しているのではなく、ひとつの体験として統合されていることです。それぞれの領域が関係し合いながら、場の中で新たな価値を生み出していきます。都市における過ごし方は、常に変化し続けています。その中で、どのような時間を選び、どのような関係性の中で過ごすのか。ソーホーハウス東京は、その問いに対するひとつの応答として現れています。
都市の中に、もうひとつの時間の流れが生まれるとき、そこに集う人々のあいだで、どのような文化が形づくられていくのか。その答えは、この場所で重ねられる時間の中から、静かに立ち上がっていくはずです。
[施設概要]
ソーホーハウス東京
所在地：東京都港区南青山3丁目8-35
開業日：2026年4月6日
施設構成：クラブスペース、レストラン＆バー、ルーフトッププール、ウェルネススタジオ、イベントスペース、客室（42室）
※本施設はメンバーシップ制のクラブであり、利用には会員登録および所定の費用が必要です。