「しかもクアーズで」菅野智之、“打者天国”での快投に「エースすぎるやろ」　本拠地デビュー戦で新天地初勝利…ファン歓喜

菅野智之が本拠地デビュー戦で快投を演じた(C)Getty Images

ロッキーズの菅野智之が現地時間4月5日、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、6回78球を投げ、4安打1失点5奪三振という内容で、今季2度目の登板で新天地初勝利を挙げた。

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本拠地デビュー戦で強力なフィリーズ打線を相手に、2回途中から10者連続凡退を記録するなど、圧巻の投球を披露。5回には二死二、三塁とピンチを背負ったが、2番のカイル・シュワバーを中飛に抑えて切り抜けた。

SNS上のファンからも「菅野智之投手初勝利おめでとうございます！ これからも頑張ってください！」「おれたちの菅野がやってくれたー！！」「クアーズフィールドでQS達成してるのエースすぎるやろ」「菅野さんすごいな 打者天国なクアーズでフィリーズ打線抑え込むなんて」「菅野フィリーズ相手に勝ったのかよ、しかもクアーズで」といった、喜びの声が続々と寄せられた。

菅野はこれで防御率1.69となり、高地で打球が飛ぶコロラドの本拠地クアーズ・フィールドで見事な快投を演じた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]