なぜ井上中日は1イニング7失点と暗転したのか…背景に浮かぶ「継投のタイミング」「抑え不在の苦しさ」

井上監督も苦しい戦いを強いられている（C）産経新聞社

中日が大逆転負けを喫した。

中日は4月5日のヤクルト戦（神宮）に5−7と逆転負け。

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打線は6回に集中打で4得点を奪い、6回までに5ー0と大量リードを奪う中、先発の高橋宏斗が7回にヤクルト打線につかまる。

6回まで無失点と好投を続けていた高橋は先頭の岩田幸宏にこの日初めての長打となる二塁打を許し、味方の失策も絡んで無死一、三塁のピンチを迎える。

さらに7番・伊藤琉偉に変化球を右前に運ばれ1点を失うと、途中出場の鈴木叶にも無死一、二塁から左前打で無死満塁とピンチを迎える。

9番、左打者の武岡龍世を迎えても続投。7回は投球100球超えとなり、制球にばらつきも出始めた中、武岡に押し出しの四球を与えて、2点目を失う。

そしてここでようやく井上一樹監督がベンチから立ち上がり、交代を告げる。2番手、変則左腕の斎藤綱記はこの日、昇格したばかり。いきなり無死満塁の緊迫のマウンドとなったが、制球が定まらない。迎えたバッターは1番の長岡秀樹。ここで初球が大きく外れ、痛恨の暴投。さらに1点を失い、5−3と2点差に詰め寄られる。

尚も無死二、三塁とし長岡に右翼線に適時打を許し、5-5といよいよ同点に追いつかれる。