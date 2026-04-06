なぜ井上中日は1イニング7失点と暗転したのか…背景に浮かぶ「継投のタイミング」「抑え不在の苦しさ」
井上監督も苦しい戦いを強いられている（C）産経新聞社
中日が大逆転負けを喫した。
中日は4月5日のヤクルト戦（神宮）に5−7と逆転負け。
【動画】3番手の勝野が、サンタナに決勝2ランを許した
打線は6回に集中打で4得点を奪い、6回までに5ー0と大量リードを奪う中、先発の高橋宏斗が7回にヤクルト打線につかまる。
6回まで無失点と好投を続けていた高橋は先頭の岩田幸宏にこの日初めての長打となる二塁打を許し、味方の失策も絡んで無死一、三塁のピンチを迎える。
さらに7番・伊藤琉偉に変化球を右前に運ばれ1点を失うと、途中出場の鈴木叶にも無死一、二塁から左前打で無死満塁とピンチを迎える。
9番、左打者の武岡龍世を迎えても続投。7回は投球100球超えとなり、制球にばらつきも出始めた中、武岡に押し出しの四球を与えて、2点目を失う。
そしてここでようやく井上一樹監督がベンチから立ち上がり、交代を告げる。2番手、変則左腕の斎藤綱記はこの日、昇格したばかり。いきなり無死満塁の緊迫のマウンドとなったが、制球が定まらない。迎えたバッターは1番の長岡秀樹。ここで初球が大きく外れ、痛恨の暴投。さらに1点を失い、5−3と2点差に詰め寄られる。
尚も無死二、三塁とし長岡に右翼線に適時打を許し、5-5といよいよ同点に追いつかれる。
さらにチームは継投に動く。
強打者ドミンゴ・サンタナを迎え勝野昌慶にスイッチ。しかしヤクルト打線の勢いは止まらず、無死一塁からサンタナに勝ち越しの2ランを浴び、7失点と傷を広げた。
ターニングポイントとなったのは継投のタイミングにもある。
先発はエースの高橋、好投を続けていただけに継投のタイミングは難しかったが、100球を超えて7回は制球にばらつきも出ていた。
2番手の斎藤はわずか5球で降板、救援陣もスクランブルが強いられた。
チームは開幕から守護神の松山晋也が不在。昨季55試合に登板した清水達也と信頼のおけるセットアッパーも不在な中、勝利の方程式が見えないことも響いた形だ。
中日はここまで9試合が経過し、マークした2勝は2日の大野雄大の巨人戦の完投勝利、3日の柳裕也のヤクルト戦の完封勝利と個の力に頼ったところも大きかった。
開幕間もないとはいえ借金は5までふくらんだ。投打に故障者も多い中、少しずつ地道に借金を返していくしかなさそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]