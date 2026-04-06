第６９回阪神牝馬ステークス・Ｇ２（２着馬までにヴィクトリアマイルの優先出走権）は４月１１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。

昨年の桜花賞と秋華賞を勝ったエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が登場。香港マイルでは１１着と崩れたが、初の海外遠征で慣れない環境で仕方ない部分もある。桜花賞を勝った舞台ならあっさり巻き返してくるだろう。すでに栗東に移動していて、態勢を整えている。

アスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は昨年のヴィクトリアマイルの勝ち馬。マイルチャンピオンシップでも牡馬を相手に０秒６差の７着で、牝馬同士なら当然有力視する。こちらも栗東トレセンに入っており、軽快な動きを披露している。

カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、昨年のオークス馬。秋華賞はテンションが高く、平常心で挑むことができなかった。あの１６着は参考外でいい。調教では相変わらず元気いっぱいで、当日のテンションが課題になるが、落ち着いて臨めればもちろん怖い存在だ。

ラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は、昨年のアイルランドトロフィーで重賞初勝利。前走の東京新聞杯も牡馬を相手に２着した。Ｇ１馬が相手になるが、上位争いできる力はある。