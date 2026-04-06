山田まりや、13歳長男との“顔出し”2ショットに反響「ますますイケメンに」「似てますね」 親子で“お花見散歩”を楽しむ 夫は草野徹

山田まりや、13歳長男との“顔出し”2ショットに反響「ますますイケメンに」「似てますね」 親子で“お花見散歩”を楽しむ 夫は草野徹