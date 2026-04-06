山田まりや、13歳長男との“顔出し”2ショットに反響「ますますイケメンに」「似てますね」 親子で“お花見散歩”を楽しむ 夫は草野徹
タレントの山田まりや（46）が4日、自身のインスタグラムを更新。「息子とお花見お散歩中にパチリ」とつづり、長男・崇徳さん（13）との“顔出し”親子2ショットを披露した。
【写真】「めちゃイケメン 似てますね」13歳長男との“顔出し”親子2ショット披露の山田まりや
長男とは「現在身長154cmで同じ身長」と説明。「同じ目線で話しやすいです」と親子の日常生活について明かしていた。
崇徳さんは幼少期にメディアに登場したこともあり、「久々にムネくんを見たけれど。。。めっちゃイケメンになっていて、びっくり!!!」「ムネ君が大きく成長するの、早いですね」「ムネくん、ますますイケメンになりましたね」との声が寄せられたほか、「良いお写真 お散歩しながら桜を二人で見る時間が愛おしいですね」「お2人ともめっちゃ美男美女ですねー！」「めちゃイケメン 似てますね」など、さまざまな反響が寄せられている。
山田は、2008年2月に舞台俳優・草野徹と結婚。12年12月に長男を出産した。
【写真】「めちゃイケメン 似てますね」13歳長男との“顔出し”親子2ショット披露の山田まりや
長男とは「現在身長154cmで同じ身長」と説明。「同じ目線で話しやすいです」と親子の日常生活について明かしていた。
崇徳さんは幼少期にメディアに登場したこともあり、「久々にムネくんを見たけれど。。。めっちゃイケメンになっていて、びっくり!!!」「ムネ君が大きく成長するの、早いですね」「ムネくん、ますますイケメンになりましたね」との声が寄せられたほか、「良いお写真 お散歩しながら桜を二人で見る時間が愛おしいですね」「お2人ともめっちゃ美男美女ですねー！」「めちゃイケメン 似てますね」など、さまざまな反響が寄せられている。
山田は、2008年2月に舞台俳優・草野徹と結婚。12年12月に長男を出産した。