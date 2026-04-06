山田まりや （C）ORICON NewS inc.

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　タレントの山田まりや（46）が4日、自身のインスタグラムを更新。「息子とお花見お散歩中にパチリ」とつづり、長男・崇徳さん（13）との“顔出し”親子2ショットを披露した。

【写真】「めちゃイケメン 似てますね」13歳長男との“顔出し”親子2ショット披露の山田まりや

　長男とは「現在身長154cmで同じ身長」と説明。「同じ目線で話しやすいです」と親子の日常生活について明かしていた。

　崇徳さんは幼少期にメディアに登場したこともあり、「久々にムネくんを見たけれど。。。めっちゃイケメンになっていて、びっくり!!!」「ムネ君が大きく成長するの、早いですね」「ムネくん、ますますイケメンになりましたね」との声が寄せられたほか、「良いお写真 お散歩しながら桜を二人で見る時間が愛おしいですね」「お2人ともめっちゃ美男美女ですねー！」「めちゃイケメン 似てますね」など、さまざまな反響が寄せられている。

　山田は、2008年2月に舞台俳優・草野徹と結婚。12年12月に長男を出産した。