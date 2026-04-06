国会では、中東情勢悪化の長期化に備えた政府の取り組みなどについて、集中審議が行われています。中継です。

高市首相は、エネルギーの節約や需要の抑制の呼びかけについて、これまで通り、「あらゆる可能性は排除しない」とする一方、必要な石油は確保されていると強調しました。

自民党・阿達雅志議員「エネルギー危機の長期化に備えエネルギー節約、需給抑制に日本も取り組むべきだと思いますが総理の所見をお聞かせください」

高市首相「重要物資の需給や価格などについて足元の状況を把握しながら、長期化も見据えてあらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応してまいります」

一方で高市首相は、石油の供給について、「備蓄放出やホルムズ海峡を経由しない代替調達を通じて、 日本全体として必要となる量は確保されている」と強調しました。

今後の政府による節約などの要請について、政権幹部の一人は、「経済に非常に大きな影響を及ぼす」として慎重な姿勢を示しています。また、ある政府関係者は慎重になる理由について、「パニックを防ぐためだ」と話しています。

一方、別の政府関係者は「原油が足りなくなると言っているのに、ガソリン補助金でどんどん使わせる政策は間違いだ」とも指摘しています。

また、高市首相は6日の答弁で事態打開に向けたイラン政府への働き掛けについて、「トップレベルの会談も含め、あらゆる方法を追求している」と述べ、イラン首脳との電話会談の実現にも意欲を示しました。