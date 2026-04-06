「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 プラスチック資源は「シールが完全に剥がれなくても、プラ資源に出して大丈夫です！」「皆が剥がさないと機械が詰まるので、できる範囲でオッケーです！」【マシンガンズ滝沢】





滝沢秀一さんは、「４月からプラスチック資源の回収が始まった所が多いので、参考にしてください。このようにシールが完全に剥がれなくても、プラ資源に出して大丈夫です！」と投稿。







続けて「皆が剥がさないと機械が詰まるので、できる範囲でオッケーです！熱処理されてこれになり、新しい製品になります！」と熱処理されたリサイクル原料（ペレット）の写真を添えて呼びかけました。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。







※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】