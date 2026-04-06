【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は５日、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、イランが「７日夜」（日本時間８日午前）までにホルムズ海峡を開放しなければ、発電所や橋などを破壊すると警告した。

トランプ氏はこれまで「６日夜」（同７日午前）を期限としており、再び期限を変更したとみられる。

インタビュー後、トランプ氏はＳＮＳに説明なく「火曜日（７日）、米東部時間午後８時」（日本時間８日午前９時）と投稿した。トランプ氏はイランに海峡開放を求めて威嚇してきたが、その期限は延期を重ねてきた。３月下旬には猶予を延ばし、今月６日までとした。４日には、「あと４８時間だ」と警告していた。

米国とイランとの間では、戦闘終結に向けた交渉の駆け引きが続いている。

トランプ氏は米保守系ＦＯＸニュースに対し、イランとの協議について「６日にも合意できる可能性が高い。今まさに交渉している」と説明。「イランが急いで合意しなければ、全てを吹き飛ばし、石油を奪うことを検討する」と主張した。ＡＢＣニュースには、軍事作戦は数週間ではなく数日で終了するべきだと述べた。イランへの米軍地上部隊派遣については「必要ないと思うが、何も排除するつもりはない」と語った。

イランで撃墜された米軍のＦ１５戦闘機の２人目の乗員が救出されたことに関し、トランプ氏は５日にキリスト教の復活祭（イースター）を迎えたことに重ね、「イースターの奇跡だ」と語った。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、米軍の特殊部隊が行方不明だった乗員１人を救出した後、当初の計画では、２機のＣ１３０輸送機で退避させる予定だった。しかし、輸送機は滑走路で車輪が砂地に引っかかり、動けなくなったため、特殊部隊の隊員らは新たに３機の代替機を呼び、脱出。イランの手に渡るのを避けるため、２機は爆破したという。

米主要ニュースサイト・アクシオスによれば、乗員は捜索する米当局への無線連絡で「神は善だ（Ｇｏｄ ｉｓ ｇｏｏｄ）」と語った。米当局は乗員がイランに拘束されている可能性があり、イラン側が米軍をわなに誘い込むために「偽の信号」を送っているのではないかと疑ったが、乗員が敬虔（けいけん）なキリスト教徒であったことなどを踏まえ、正しい情報と確認。約２００人の特殊部隊が加わる救出作戦が行われた。