「ほぼ全部見えてる」衣装が話題になった女優ムン・ガヨン、“美デコルテ”あらわなドレス姿で春の女神に

女優ムン・ガヨンが、透明感あふれるビジュアルを披露した。

所属事務所PEAK Jエンターテインメントは最近、公式インスタグラムを通じて、ムン・ガヨンが表紙を飾ったファッション誌のビハインドカットを公開した。

【写真】「ほぼ全部見えてる」衣装のムン・ガヨン

公開された写真の中でムン・ガヨンは、ハイジュエリーと完璧な調和を成し、爽やかな春の感性を存分に表現している。

特に、青々とした植物の間に登場したムン・ガヨンは、彼女特有の清らかで透明感のある魅力で、童話のワンシーンを連想させる神秘的な雰囲気を醸し出した。純白のドレスやナチュラルなグリーンのドレスなど、美しいデコルテラインが際立つ多彩なスタイリングを完璧に着こなした。

（写真＝PEAK JエンターテインメントInstagram）ムン・ガヨン

誌面を通じて並外れたコンセプト表現力を見せたムン・ガヨンは、作品の中でも目覚ましい活躍を見せている。昨年末に韓国で公開された映画『もしも私たち』（原題）では、主人公のジョンウォン役を演じ、深みのある演技を披露した。累計観客数260万人を記録した同作は、韓国メロ映画の興行に意義深い成果をもたらした。

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師の恩』で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑〜ホジュン、若き日の恋〜』『嫉妬の化身〜恋の嵐は接近中！〜』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。