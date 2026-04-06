LiSA、還暦迎えた母＆祖母の2ショット公開「お若くてビックリ」「3世代で美人」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】歌手のLiSAが4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。母と祖母の2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳鬼滅歌手「笑ったときの目元がそっくり」還暦迎えた母＆祖母の2ショット
LiSAは「今日4／5は私の母の60歳、還暦のお誕生日でもありました」と報告。「Happy Birthday 60」と書かれたプレートが乗ったショートケーキを手に笑顔を見せる母と、横で微笑む祖母の自撮りを公開した。
この投稿にファンからは「お母様お誕生日おめでとうございます」「笑顔が素敵」「笑ったときの目元がそっくり」「お若くてビックリ」「3世代で美人」「LiSAちゃんを生んでくれてありがとう」「幸せな家族」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳鬼滅歌手「笑ったときの目元がそっくり」還暦迎えた母＆祖母の2ショット
◆LiSA、還暦迎えた母＆祖母の2ショット公開
LiSAは「今日4／5は私の母の60歳、還暦のお誕生日でもありました」と報告。「Happy Birthday 60」と書かれたプレートが乗ったショートケーキを手に笑顔を見せる母と、横で微笑む祖母の自撮りを公開した。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿にファンからは「お母様お誕生日おめでとうございます」「笑顔が素敵」「笑ったときの目元がそっくり」「お若くてビックリ」「3世代で美人」「LiSAちゃんを生んでくれてありがとう」「幸せな家族」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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