2026年度「Krushガールズ」発表 経験と新戦力が融合した7人が大会彩る
【モデルプレス＝2026/04/06】4月5日、Krushの大会を彩るラウンドガール「Krushガールズ2026」が発表。経験豊富なメンバーとフレッシュな新戦力を織り交ぜた7人でKrushを盛り上げる。
【写真】2026年度「Krushガールズ」発表
4年目となる冨樫秋穂は昨年度に引き続きキャプテンに就任。「2026年もキャプとして継続させていただきました、冨樫です！4年目にもなりついに最年長になったので！さらに気合いを入れて盛り上げていきます！今期の目標は！K-1ジムに通って1年後にアマチュア出ます！よろしくお願いします〜！」というコメント通り、長年の活動で培ったリーダーシップと安定感で大会を支えるK-1、Krush愛溢れる存在である。
3年目の荻野心は今年度から副キャプテンを務めることに。「3年目、副キャプテンになりました！こころんこと荻野心です！最年少ですが、あきほキャプを支えながらハッピーメーカーとしてチームを明るく引っ張っていきます！！！普段はよく笑ってますが、たまにハイキックもします！今年もKrushの魅力をたくさん届けます！よろしくお願いします！」と意気込んだ。
また、今年度は5人のフレッシュな新メンバーが加入。グラビアアイドルとして活動する星野琴は「Krushのリングを、さらに熱くできるよう全力で盛り上げます！」と語り、独自の存在感で新風を吹き込む。
篠見星奈と西緒りりは、あまいものつめあわせというアイドルグループに所属するメンバー同士。「初めまして！グラビア・アイドル（あまいものつめあわせ）で活動している篠見星奈です！初挑戦で緊張していますが、精一杯頑張ります！よろしくお願いします！」と語る篠見と、「皆さんと一緒に、Krushの熱い空間をさらに盛り上げられるよう全力で頑張ります！よろしくお願いします！」と語る西緒。アイドル活動では見られない2人の姿に注目が集まる。
永瀬ひなは高校時代にラクロスを経験し、関西大会二位や全国大会二回出場という実績を持つ元スポーツ女子。「Krushの魅力をより多くの方に伝え、さらに盛り上げられる存在を目指して頑張ります！」と意気込むコメント通り、初めての出番に向けて気合十分。
愛花は「K-1＆Krush GIRLS×ミスモデルプレスオーディション2026」で勝ち抜いた23歳。「大好きな格闘技！初めてのラウンドガールでドキドキしていますが、笑顔と元気で会場をさらに明るく華やかに出来るように精一杯頑張ります！Krushを盛り上げてひとりでも多くの人に広めたいです！」というコメント通り、明るい笑顔でリングに花を添える。（modelpress編集部）
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◆2026年度「Krushガールズ」発表
4年目となる冨樫秋穂は昨年度に引き続きキャプテンに就任。「2026年もキャプとして継続させていただきました、冨樫です！4年目にもなりついに最年長になったので！さらに気合いを入れて盛り上げていきます！今期の目標は！K-1ジムに通って1年後にアマチュア出ます！よろしくお願いします〜！」というコメント通り、長年の活動で培ったリーダーシップと安定感で大会を支えるK-1、Krush愛溢れる存在である。
◆「Krushガールズ」新メンバー5人加入
また、今年度は5人のフレッシュな新メンバーが加入。グラビアアイドルとして活動する星野琴は「Krushのリングを、さらに熱くできるよう全力で盛り上げます！」と語り、独自の存在感で新風を吹き込む。
篠見星奈と西緒りりは、あまいものつめあわせというアイドルグループに所属するメンバー同士。「初めまして！グラビア・アイドル（あまいものつめあわせ）で活動している篠見星奈です！初挑戦で緊張していますが、精一杯頑張ります！よろしくお願いします！」と語る篠見と、「皆さんと一緒に、Krushの熱い空間をさらに盛り上げられるよう全力で頑張ります！よろしくお願いします！」と語る西緒。アイドル活動では見られない2人の姿に注目が集まる。
永瀬ひなは高校時代にラクロスを経験し、関西大会二位や全国大会二回出場という実績を持つ元スポーツ女子。「Krushの魅力をより多くの方に伝え、さらに盛り上げられる存在を目指して頑張ります！」と意気込むコメント通り、初めての出番に向けて気合十分。
愛花は「K-1＆Krush GIRLS×ミスモデルプレスオーディション2026」で勝ち抜いた23歳。「大好きな格闘技！初めてのラウンドガールでドキドキしていますが、笑顔と元気で会場をさらに明るく華やかに出来るように精一杯頑張ります！Krushを盛り上げてひとりでも多くの人に広めたいです！」というコメント通り、明るい笑顔でリングに花を添える。（modelpress編集部）
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