3児の母・近藤千尋「色味がない」“手抜きごはん”が話題「親近感湧く」「そういう日もあるよね」
【モデルプレス＝2026/04/06】モデルの近藤千尋が4月5日、自身のInstagramとストーリーズを更新。手抜きしたという手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「色味がない」サイコロステーキ＆野菜並んだ“手抜き”ごはん
近藤は「今日は手抜きさせていただきます笑笑」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を投稿。「色味がない、、トマトも焼けばよかった」と添えつつも、カットされたステーキをメインに、付け合わせのいんげん、なす、レンコン、マッシュルームなどが一皿に盛られたメニューを披露した。その他にも、かぼちゃの煮物やほうれん草のごま和えなども並んだ彩り豊かな食卓となっている。
この投稿は「色味がない食卓に親近感湧く」「そういう日もあるよね」「仕事も育児もしてこれだけ作れるのは凄い」「これで手抜きなんてレベルが高すぎる」「お肉も野菜もたっぷりで全然手抜きに見えない」「栄養バランス完璧で尊敬する」「トマトがなくても十分カラフル」と反響を呼んでいる。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「色味がない」サイコロステーキ＆野菜並んだ“手抜き”ごはん
◆近藤千尋、“手抜き”ごはん披露
近藤は「今日は手抜きさせていただきます笑笑」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を投稿。「色味がない、、トマトも焼けばよかった」と添えつつも、カットされたステーキをメインに、付け合わせのいんげん、なす、レンコン、マッシュルームなどが一皿に盛られたメニューを披露した。その他にも、かぼちゃの煮物やほうれん草のごま和えなども並んだ彩り豊かな食卓となっている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿は「色味がない食卓に親近感湧く」「そういう日もあるよね」「仕事も育児もしてこれだけ作れるのは凄い」「これで手抜きなんてレベルが高すぎる」「お肉も野菜もたっぷりで全然手抜きに見えない」「栄養バランス完璧で尊敬する」「トマトがなくても十分カラフル」と反響を呼んでいる。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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