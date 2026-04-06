日産の提案で開催された合同取材会

3月中旬、『メーカー合同EV取材会』と題した試乗イベントが日産自動車のテストコース、『グランドライブ』で開催された。参加したのは、スズキ、ホンダ、マツダ、三菱、レクサス、日産という6ブランド。

【画像】コストパフォーマンス高し！スズキ初のEV『eビターラ』 全74枚

これは電動車ラインナップの拡充に対し、日本市場での比率がグローバルに比べて低調という現状がある。そこで認知度向上を目的に、日産からの提案で合同での取材会が実現した。



3月中旬、『メーカー合同EV取材会』と題した試乗イベントが開催。 平井大介

ここではスーパーカー超王ことモータージャーナリスト山崎元裕が『ザ・国産EV検証』と題して、各ブランドごとにレポートする。まずはスズキ初のBEVモデル、『eビターラ』からだ。

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スズキが2025年9月に発表したBEV『eビターラ』は、同社の新時代を担う世界戦略車だ。生産はインドで行われ、日本での販売も2026年1月にスタートした。

ちなみにラインナップは、2WDモデルが『X』と『Z』の2グレード。そしてZのみが設定される4WDモデルという構成。XとZの違いは、搭載される駆動用リチウムイオンバッテリーの総電力量で、前者は49kWh、後者は61kWhとなる。

インバーター、トランスアクスルとともに一体化されるモーターの最高出力と最大トルクは、フロントのみにそれを搭載する2WDのXでは106kW&193Nm、同じく2WDのZでは128kW&193Nm、そして前後に『eアクスル』と呼ばれるこのシステムを搭載する4WDのZでは135kW&307Nmという設定。

最高出力には大きな差はないが、最大トルクではやはり4WDの優位性は大きい。

エクステリアデザインは実に斬新

世界戦略車という言葉が物語るように、世界中の市場で大きな需要が見込まれるコンパクトSUVとして誕生したeビラータ。そのエクステリアデザインは実に斬新なものだ。

スムーズなルーフラインからは優れたエアロダイナミクスがイメージされ、また前後のダイナミックなフェンダーの造形にはフットワークの力強さが巧みに表現されている。



まずはスズキeビターラ（右）からレポート。 平井大介

キャビンのスペースは、フロア下にバッテリーを搭載していることと、後方に向って傾斜するルーフラインの影響で、特にリアシートまわりでは上下方向にやや窮屈な印象があった。しかし、そもそもｅビターラのボディは全長4275mm、全幅1800mm、全高1640mmというサイズ。

市街地などでの取り回し性などを考えれば、ラゲッジスペースの容量も含めて、コンパクトSUVとして十分な実用性は持ち合わせていることが理解できる。

今回主にドライブしたのはトップモデルの4WD。WLTCモードで472kmという一充電走行可能距離は、個人的には必要にして十分と感じるもの。ちなみにドライブ中に10.25インチのフル液晶デジタルメーターパネル内に表示される電費は、常に7km/kWhを超える数字。

しかもエアコンやシートヒーターなどを使用してのものであったことを考えれば、いわゆるカタログデータとの剥離はさほど大きいものではないことが予想される。

想像以上に余裕がある4WDの動力性能

1890kgの車重に対しての動力性能にも、この4WDでは想像以上の余裕が感じられた。eビラータではドライバー自身が『ノーマル』、『エコ』、そして『スポーツ』という3タイプのドライブモードを選択できるのだが、ノーマルでも、スタート時の加速はスムーズで重さを感じることはない。

アクセルを踏み込んだ瞬間の動きを、あえてマイルドなセッティングとしていることも、走行中の快適性を高く演出するための見逃せないポイントだ。もちろんスポーツモードを選べば、いかにもBEVといった強烈な加速感を味わうこともできる。



実用性や経済性なら2WD、ドライビングファンなら4WDがベストな選択だろう。 平井大介

なにしろ前でも触れたように、この4WDはドライバーが望めばシステム全体で、307Nmもの最大トルクを発揮できるのだ。

前後して試乗した2WDのZと比較すると、4WDはそのハンドリングもとてもスポーティな味付けだ。フロントがストラット、リアがマルチリンク式となるサスペンションが演出する剛性感は特に魅力的で、さらに4WDにはリアにスタビライザーも備わるため、コーナリング時の安定感もより洗練されたものに感じられる。

BEVとしての実用性や経済性を重視するのならば2WD、それにさらなるドライビングファンを求めるのならば4WDというのが、ベストな選択となるのではないだろうか。

参考までに4WDのZグレードに掲げられたプライスは492万8000円。国や地方自治体からの補助金を考えれば、おそらく300万円台の半ばでの購入が可能になるだろう。そのコストパフォーマンスは高く評価したいところだ。