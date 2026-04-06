音楽ユニット「YOASOBI」のコンポーザーAyase（32）が6日までにXを更新。10代からの音楽仲間とともに東京・MUFGスタジアム（国立競技場）のステージに立った感激をつづった。

YOASOBIは5日、ONE OK ROCK主催のライブイベント「THE MUSIC STADIUM 2026」に出演。Ayaseは10代のころから影響を受けたあこがれのバンドだと公言するワンオクとの共演に、ライブ前から「あああ楽しみ！すっごい楽しみ！はよやりたい！」と興奮。ライブ終了後には「最高過ぎただろ今日、ワンオクと、来てくれたあなたと、あとここまで諦めなかった俺に心から感謝してる 愛が溢れて仕方ないありがとう」と思いをつづった。

その後の投稿では、「信じられんくね？俺の一番長いバンドの友達、10代からずっと高め合ってきたツレ、なんで一緒に国立のステージ立っとん？」と、ロックバンドPaledusk（ペイルダスク）のギターDAIDAIとのツーショットをアップ。「やばすぎるやろ、ここが未来やん、ワンオク大先輩本当にありがとう愛しかないです。夢あるぞ！音楽夢あるぞ！」と思いをつづった。